«Коммерсантъ» узнал о новом механизме выплат медикам за работу с COVID

По данным источника издания, стимулирующие выплаты сохранят в 2021 году, но их начисление будут совместно осуществлять Минтруд и Минздрав на базе одного из внебюджетных фондов

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Правительство России продлит на 2021 год выплаты медикам за борьбу с коронавирусом, но при этом будет изменен механизм их администрирования, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве. Накануне, 22 октября, продление выплат на следующий год допустил министр финансов Антон Силуанов.

Начисление дополнительных выплат будут совместно осуществлять министерство здравоохранения и министерство труда и соцзащиты России на базе одного из внебюджетных фондов, сообщил собеседник газеты. Он уточнил, что раньше средства поступали из федерального бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), а оттуда в регионы, но теперь выплаты будут идти напрямую от внебюджетного фонда. По словам собеседника, это изменения поможет избежать проблем с определением размера доплат «из-за рассогласованных действий центра и регионов».

Стимулирующие выплаты для работающих с COVID-19 медработников были установлены по инициативе президента Владимира Путина в апреле сроком на три месяца, но впоследствии их несколько раз продлевали. Сумма выплат составляет от 25 тыс. до 80 тыс. руб. в зависимости от занимаемой должности.

Весной и летом медики неоднократно жаловались на задержки выплат, а также на разные подходы к назначению средств. В частности, в некоторых регионах власти решили выплачивать средства за фактически отработанные часы. Тогда Путин раскритиковал чиновников за промедление и отметил, что поручил выплачивать дополнительные деньги не за часы и минуты, а за факт работы.