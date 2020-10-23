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«Коммерсантъ» узнал о новом механизме выплат медикам за работу с COVID

По данным источника издания, стимулирующие выплаты сохранят в 2021 году, но их начисление будут совместно осуществлять Минтруд и Минздрав на базе одного из внебюджетных фондов
Фото:Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Правительство России продлит на 2021 год выплаты медикам за борьбу с коронавирусом, но при этом будет изменен механизм их администрирования, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве. Накануне, 22 октября, продление выплат на следующий год допустил министр финансов Антон Силуанов.

Начисление дополнительных выплат будут совместно осуществлять министерство здравоохранения и министерство труда и соцзащиты России на базе одного из внебюджетных фондов, сообщил собеседник газеты. Он уточнил, что раньше средства поступали из федерального бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), а оттуда в регионы, но теперь выплаты будут идти напрямую от внебюджетного фонда. По словам собеседника, это изменения поможет избежать проблем с определением размера доплат «из-за рассогласованных действий центра и регионов».

Силуанов допустил продление выплат медикам за работу с COVID на 2021 год
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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Стимулирующие выплаты для работающих с COVID-19 медработников были установлены по инициативе президента Владимира Путина в апреле сроком на три месяца, но впоследствии их несколько раз продлевали. Сумма выплат составляет от 25 тыс. до 80 тыс. руб. в зависимости от занимаемой должности.

Весной и летом медики неоднократно жаловались на задержки выплат, а также на разные подходы к назначению средств. В частности, в некоторых регионах власти решили выплачивать средства за фактически отработанные часы. Тогда Путин раскритиковал чиновников за промедление и отметил, что поручил выплачивать дополнительные деньги не за часы и минуты, а за факт работы.

Мурашко допустил возврат к «почасовым» выплатам медикам за работу с COVID
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В конце сентября на совещании с членами правительства Путин объявил о продлении выплат до конца текущего года, а также согласился на переход оплаты за фактически отработанное время с коронавирусными пациентами. По его словам, такой вариант будет «даже более социально справедливым».При этом в октябре стимулирующие выплаты будут выплачиваться по прежней схеме, а уже с ноября — по новой.

Автор
Анастасия Батманова
пандемия
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