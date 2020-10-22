Силуанов допустил продление выплат медикам за работу с COVID на 2021 год

По словам министра, доплаты будут идти в соответствии с фактически отработанным временем. Силуанов отметил, что в резервном фонде правительства есть на это деньги

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Правительство рассматривает возможность продления доплат медработникам за работу с пациентами с COVID-19 на 2021 год. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов во время выступления в Госдуме, передает ТАСС.

По его словам, будет изменена система оплаты рабочего времени медицинского работника, занимающегося лечением больных с коронавирусом. «Договорились о том, что мы сконцентрируем наше внимание на более точном определении времени, когда медицинские работники [будут] работать непосредственно в опасной зоне, и именно за эту работу, за это время работы необходимо выплачивать дополнительные средства стимулирования», — сказал Силуанов.

Министр отметил, что у правительства на следующий год предусмотрен необходимый объем средств в резервном фонде для финансирования дополнительных выплат медикам.

Стимулирующие выплаты от 25 тыс. до 80 тыс. руб. для работающих с COVID-19 медработников были установлены по инициативе президента Владимира Путина в апреле сроком на три месяца. Впоследствии их продлевали несколько раз, в сентябре премьер-министр Михаил Мишустин пообещал доплаты и в октябре 2020 года.