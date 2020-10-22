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Пандемия коронавируса ,  
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Силуанов допустил продление выплат медикам за работу с COVID на 2021 год

По словам министра, доплаты будут идти в соответствии с фактически отработанным временем. Силуанов отметил, что в резервном фонде правительства есть на это деньги
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Правительство рассматривает возможность продления доплат медработникам за работу с пациентами с COVID-19 на 2021 год. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов во время выступления в Госдуме, передает ТАСС.

По его словам, будет изменена система оплаты рабочего времени медицинского работника, занимающегося лечением больных с коронавирусом. «Договорились о том, что мы сконцентрируем наше внимание на более точном определении времени, когда медицинские работники [будут] работать непосредственно в опасной зоне, и именно за эту работу, за это время работы необходимо выплачивать дополнительные средства стимулирования», — сказал Силуанов.

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Министр отметил, что у правительства на следующий год предусмотрен необходимый объем средств в резервном фонде для финансирования дополнительных выплат медикам.

Стимулирующие выплаты от 25 тыс. до 80 тыс. руб. для работающих с COVID-19 медработников были установлены по инициативе президента Владимира Путина в апреле сроком на три месяца. Впоследствии их продлевали несколько раз, в сентябре премьер-министр Михаил Мишустин пообещал доплаты и в октябре 2020 года.

Путин согласился на доплаты врачам за работу с COVID-19 по сменам
Общество
Фото:Елена Афонина / ТАСС

В конце сентября на совещании с членами кабмина Путин заявил о продлении выплат до конца этого года, а также согласился с предложением врачебного сообщества доплачивать медикам за фактически отработанное время с коронавирусными пациентами. При этом в октябре стимулирующие выплаты будут идти по прежней схеме, а уже с ноября — по новой.

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Весной президент критиковал региональные власти, решившие делать выплаты в соответствии с теми часами, которые медик работал с больными COVID-19. «Я что, поручал часы считать, что ли? Нет», — сказал Путин, назвав происходящее «канителью».

Автор
Михаил Котляр
коронавирус медработники выплаты Антон Силуанов
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