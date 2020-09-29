Путин согласился на доплаты врачам за работу с COVID-19 по сменам

Владимир Путин согласился на переход к посменной оплате труда врачей, работающих с коронавирусными больными, предположив, что она может быть «более социально справедливой». В мае он критиковал правительство за такой подход

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Президент Владимир Путин согласен на выдачу доплат медикам, работающим с коронавирусными больными, в соответствии с фактически отработанным временем, но при условии продления выплат еще на месяц. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

Сейчас в России установлены помесячные доплаты медработникам в размере 80 тыс. руб. врачам, 50 тыс. руб. — медперсоналу среднего звена и 25 тыс. руб. — младшего звена. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство предлагает вместо этого установить доплаты в соответствии с фактически отработанным временем. «Это означает, что если в течение месяца врач, например, получал 80 тысяч, количество ориентировочно смен составляет приблизительно 21, то тогда среднесменная выплата составляет 3880 рублей. Исходя из такой, извините, стоимости смены и фактически отработанных смен, должна производиться оплата. При этом если врач вырабатывает больше, чем 21 смену, то соответственно осуществляется большая выплата», — объяснила Голикова. Количество отработанных часов в смене должно учитывать руководство больницы.

Путин ответил, что ему известно, что такой формат доплат Голикова обсуждала с «представителями врачебного сообщества». «Если действительно люди считают, что предлагаемый Правительством вариант является даже более социально справедливым, пожалуйста, я ничего против не имею. Но выплаты в рамках тех правил, которые были установлены и которые действуют до сих пор, заканчиваются уже послезавтра. Поэтому наверняка и на местах, и в центре, в Москве, нужно к этому подготовиться. Поэтому предлагаю действующий порядок на ближайший месяц, на октябрь, сохранить без всяких изменений, а затем выстроить работу так, как Вы и согласовали это с представителями профессионального сообщества», — сказал президент.

Ранее Путин критиковал региональные власти за оплату труда врачей, работающих с больными COVID-19 по фактически отработанному времени. «Ведь я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными, не за время, там 5–10 минут или два часа, а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать, что ли? Нет», — говорил президент в мае.