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Мурашко допустил возврат к «почасовым» выплатам медикам за работу с COVID

Сначала выплаты медикам, работающим с заразившимися COVID-19, рассчитывали по отработанному времени, но затем правительство отменило это требование. В итоге врачи, отработавшие разное количество смен, получали одну и ту же сумму
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Стимулирующие выплаты медикам за работу с COVID-19 могут вновь начать рассчитывать исходя из отработанного ими времени. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

«Медики обращались в правительство с пересмотром формата стимулирующих выплат. По их мнению, есть сегодня новые подходы, соблюдающие справедливое распределение в зависимости от количества отработанного времени», — сказал он.

По словам министра, документы для перехода на данную систему уже готовятся. Ввести ее могут с ноября, добавил он.

Медики обратили внимание на случаи, когда «медработник выходит на одну смену, а получает компенсацию, чуть меньшую, чем сотрудник, отработавший на полную ставку», отметил Мурашко.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В апреле для медиков, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, установили стимулирующие выплаты. Для младшего медперсонала они начинаются от 25 тыс. руб., а для врачей могут доходить до 80 тыс. руб. Позже власти неоднократно продлевали действие выплат, в том числе на сентябрь и октябрь.

Сначала выплаты полагались за фактически отработанное время, однако в конце мая правительство исключило это требование. В итоге медики, работающие с заразившимися, могли получить одинаковые стимулирующие выплаты вне зависимости от количества смен.

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В конце сентября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом предложила изменить порядок начисления стимулирующих выплат. «Сегодня врачи получают 80 тыс. руб., средний медперсонал 50 тыс., младший 25 тыс. Эти выплаты могут быть сохранены, но они должны выплачиваться за фактически отработанное время или смену. Это означает, что если в течение месяца врач получал 80 тыс., а количество смен составляет примерно 21, то тогда среднесменная выплата составляет 3880 руб. И исходя из такой стоимости смены и фактически отработанных смен должна производиться оплата», — сказала она.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, предложил сохранить систему на ближайший месяц — октябрь, а затем внести изменения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
Михаил Мурашко выплаты коронавирус
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