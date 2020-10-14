Мурашко допустил возврат к «почасовым» выплатам медикам за работу с COVID

Сначала выплаты медикам, работающим с заразившимися COVID-19, рассчитывали по отработанному времени, но затем правительство отменило это требование. В итоге врачи, отработавшие разное количество смен, получали одну и ту же сумму

Михаил Мурашко (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Стимулирующие выплаты медикам за работу с COVID-19 могут вновь начать рассчитывать исходя из отработанного ими времени. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

«Медики обращались в правительство с пересмотром формата стимулирующих выплат. По их мнению, есть сегодня новые подходы, соблюдающие справедливое распределение в зависимости от количества отработанного времени», — сказал он.

По словам министра, документы для перехода на данную систему уже готовятся. Ввести ее могут с ноября, добавил он.

Медики обратили внимание на случаи, когда «медработник выходит на одну смену, а получает компенсацию, чуть меньшую, чем сотрудник, отработавший на полную ставку», отметил Мурашко.