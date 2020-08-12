СМИ узнали о невыплате медикам коронавирусных надбавок в Севастополе

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Медикам Севастополя третий месяц не выплачивают надбавки за работу с зараженными коронавирусом пациентами, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на работников городской инфекционной больницы.

По их словам, в мае правительство города приняло постановление об увеличении базовой части оклада медработников. «А на работе нам сразу стали настоятельно рекомендовать подписывать дополнительные соглашения к трудовому договору, чтобы уменьшить наши оклады. Сказали: в городском бюджете нет столько денег на медиков. Потом чиновники пообещали уладить вопрос: разобраться с выплатами и сделать перерасчет за прошедшие месяцы. Но в итоге все заглохло», — пожаловались медики.

По их словам, средняя зарплата составляет 15 тыс. руб., в том числе при работе ночью.

В департаменте здравоохранения Севастополя пояснили, что увеличение окладов медиков и сохранение процентов на прежнем уровне требует больших средств из городского бюджета, поэтому выплаты затягиваются.

В свою очередь в правительстве Севастополя сообщили, что задержка произошла на уровне правительства, при перечислении федеральной выплаты. «Распоряжение правительства о ее выделении было принято только 6 августа, поэтому мы физически не смогли успеть осуществить выплаты. Причем это касается не только Севастополя, но и других регионов страны», — пояснили в правительстве. Там также выразили надежду на то, что «сегодня-завтра» все положенные медикам деньги будут перечислены.