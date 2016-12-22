Глава саудовского МИДа назвал убийство журналиста ужасной ошибкой

Убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле было «ужасной ошибкой», виновные понесут наказание, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью Fox News.

«Это ужасная ошибка, ужасная трагедия», — сказал глава саудовского МИДа, заверив, что виновных в убийстве привлекут к ответственности.

Он отметил, что власти Саудовской Аравии знают только, что журналист был убит в здании консульства. «Мы пока не знаем деталей. Мы не знаем, где тело», — сказал аль-Джубейр.

Министр добавил, что подозреваемые, задержанные Эр-Риядом, не связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом и не действовали по его указанию.

Хашкаджи пропал 2 октября, после того как вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле. Позже власти Турции заявили, что к его исчезновению и возможному убийству могут быть причастны 15 граждан Саудовской Аравии.

В Эр-Рияде изначально отвергали все обвинения, но 20 октября рассказали, что журналиста убили в здании консульства. Причиной, согласно версии королевства, стала ссора с находившимися в здании людьми. Генпрокурор Саудовской Аравии не уточнил, кто именно убил Хашкаджи, но сообщил, что в рамках данного дела задержали 18 человек.