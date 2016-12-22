Три страны Европы призвали расследовать пропажу саудовского журналиста

Внешнеполитические ведомства Франции, Германии и Великобритании призвали Саудовскую Аравию расследовать исчезновение своего гражданина, журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве в Стамбуле. Об этом говорится в объединенном заявлении, размещенном на сайте британского МИД.

«Защищая свободу слова и свободную прессу, а также обеспечивая защиту журналистов как ключевой приоритет для Германии, Соединенного Королевства и Франции <...> на исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, семья которого потеряла его 2 октября, должен быть пролит свет».

«Мы ожидаем, что правительство Саудовской Аравии предоставит нам полный и детальный отчет об этом», — заключается с сообщении.

Журналист Washington Post Джамаль Хашкаджи критиковал политику саудовского руководства и жил в Турции. 2 октября он посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы забрать документы для предстоящей свадьбы, и с тех пор контакт с ним был потерян. Власти Турции подозревают 15 саудовских граждан, предположительно, сотрудников спецслужб, в его убийстве. Эр-Рияд отрицает обвинения.

США пригрозили Саудовской Аравии «суровыми наказанием», если вскроется ее причастности к убийству журналиста, однако, в то же время, президент Дональд Трамп заявил, что двусторонние контракты разорваны не будут в любом случае. СМИ также сообщили о подготовке в отношении Эр-Рияда санкций Великобританией и возможном бойкоте ею вместе с США инвестиционной конференции в столице Саудовской Аравии. Саудовские власти предупредили, что на санкции могут также ответить «жестоко», подчеркивая свою роль в мировой экономике.