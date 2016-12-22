ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,85 65,98 EUR Нал. 77,34 76,21 USD Бирж. 66,12 -0,15 EUR Бирж. 76,42 -0,39 USD ЦБ. 65,98 -0,80 EUR ЦБ. 76,50 -0,58 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6389,30 +68,60 IMOEX 2403,02 +1,54% RTSI 1141,35 +1,54% Brent 80,22 -0,80% DJIA 25339,99 +1,16% Nasdaq 7497,28 +2,29%
Три страны Европы призвали расследовать пропажу саудовского журналиста
Лента новостей
Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 19:15, РБК и Schneider Electric Лига наций по футболу. Россия — Турция. Онлайн 19:00, Спорт Полиция задержала второго за день игрока «Крыльев Советов» за пьяную езду 18:45, Общество Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 18:00, РБК и Инвитро Певец Стас Пьеха попал в больницу 18:00, Общество Глава Минобороны Нидерландов заявила о кибервойне с Россией 17:38, Политика Эр-Рияд в ответ на угрозу санкций напомнил о роли своей экономики в мире 17:33, Политика В Белом доме не подтвердили отказ Мнучина ехать на конференцию в Эр-Рияд 17:15, Политика Новак Джокович в четвертый раз выиграл турнир серии «Мастерс» в Пекине 17:14, Спорт Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 16:39, РБК и Lenovo Трамп допустил возможность отставки министра обороны 16:30, Политика Отец фигурирующего в деле об избиении Мамаева извинился за сына 16:25, Общество Рэпер 50 Cent рассказал о планах встретиться с Нурмагомедовым в Дагестане 15:56, Общество В тюрьме на севере Италии произошел бунт 15:35, Общество С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 15:22, РБК и Canon В результате обстрела в Донбассе погиб заключенный 15:04, Общество Главред «Эха Москвы» рассказал о срочной госпитализации и операции 14:56, Общество 18-летняя украинская теннисистка завоевала первый титул на турнирах WTA 14:41, Спорт Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 14:15, РБК и FW Raiffeisen СМИ узнали о возможном бойкоте Британией и США конференции в Эр-Рияде 14:12, Политика В Киеве радикалы попытались снести памятник Ватутину 13:51, Общество Российский голкипер Бобровский впервые пропустил восемь шайб в матче НХЛ 13:48, Спорт Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 13:00, РБК и Philips На аукционе в Монако продали древнеегипетский папирус за €1, 35 млн 12:53, Общество Порошенко заявил о подготовке к отпору военной агрессии с Азова 12:41, Политика На Украине участников операции в Донбассе поздравили видео с ополченцами 12:36, Политика Евкуров рассказал о совете Путина по общению с протестующими 11:59, Политика Китай закончил строить свою часть моста через Амур 11:45, Бизнес
Три страны Европы призвали расследовать пропажу саудовского журналиста
Политика, 19:33
0
Три страны Европы призвали расследовать пропажу саудовского журналиста

Внешнеполитические ведомства Франции, Германии и Великобритании призвали Саудовскую Аравию расследовать исчезновение своего гражданина, журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве в Стамбуле. Об этом говорится в объединенном заявлении, размещенном на сайте британского МИД.

«Защищая свободу слова и свободную прессу, а также обеспечивая защиту журналистов как ключевой приоритет для Германии, Соединенного Королевства и Франции <...> на исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, семья которого потеряла его 2 октября, должен быть пролит свет».

«Мы ожидаем, что правительство Саудовской Аравии предоставит нам полный и детальный отчет об этом», — заключается с сообщении.

Эр-Рияд в ответ на угрозу санкций напомнил о роли своей экономики в мире
Политика

Журналист Washington Post Джамаль Хашкаджи критиковал политику саудовского руководства и жил в Турции. 2 октября он посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы забрать документы для предстоящей свадьбы, и с тех пор контакт с ним был потерян. Власти Турции подозревают 15 саудовских граждан, предположительно, сотрудников спецслужб, в его убийстве. Эр-Рияд отрицает обвинения.

Тайна журналиста: почему отношения США и Саудовской Аравии могут охладеть
Политика

США пригрозили Саудовской Аравии «суровыми наказанием», если вскроется ее причастности к убийству журналиста, однако, в то же время, президент Дональд Трамп заявил, что двусторонние контракты разорваны не будут в любом случае. СМИ также сообщили о подготовке в отношении Эр-Рияда санкций Великобританией и возможном бойкоте ею вместе с США инвестиционной конференции в столице Саудовской Аравии. Саудовские власти предупредили, что на санкции могут также ответить «жестоко», подчеркивая свою роль в мировой экономике.

Теги: Франция , Германия , Великобритания , Саудовская Аравия
Главное
СМИ узнали о достижении Евросоюзом и Британией соглашения о Brexit Политика
Материалы по теме
СМИ сообщили о записи убийства саудовского журналиста его «умными» часами Политика
Трамп пообещал «суровое наказание» Эр-Рияду из-за саудовского журналиста Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter