В России впервые проведут единые учения на случай ЧС в школах

Всероссийские учения по отработке действий при ЧС пройдут в школах с 29 по 30 августа. Проведение таких учений Кравцов объяснил необходимостью «формирования необходимых навыков» в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В школах по всей России с 29 по 30 августа впервые пройдут единые учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях, сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения.

«В конце августа состоятся всероссийские учения по безопасности, где будут на практике отрабатываться различные ситуации и действия в случае форс-мажорных обстоятельств. И педагоги, и руководство учебных заведений должны четко знать, что им делать. Всероссийские учения как раз дадут исчерпывающую информацию о степени готовности к подобным ситуациям и обеспечат возможность сформировать необходимые навыки», — заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

В министерстве отметили, что в ходе учений в школах и колледжах будет проведена проверка работоспособности систем оповещения, отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. «Проведение подобных мероприятий будет способствовать психологической готовности педагогических коллективов к применению различных алгоритмов действий. По их итогам полученный опыт будет проанализирован на муниципальном, региональном и федеральном уровнях», — подчеркнули в пресс-службе.

После начала военной операции на Украине власти решили вернуть курсы военной подготовки в российских школах. В июне этого года в Минпросвещения сообщили, что в школах с 1 сентября 2024 года будут учить «Основам безопасности и защите Родины» вместо «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). По словам Кравцова, новый предмет будет включать в себя более широкий курс начальной военной подготовки, в том числе правила оказания первой помощи, действия при катастрофах и т.д. Также старшеклассников начнут учить основам применения беспилотников в бою.

Помимо этого, власти ввели ряд «патриотических» нововведений: теперь учебную неделю начинают с исполнения государственного гимна и церемонии поднятия флага. Также в школах проходят внеурочные занятия «Разговоры о важном», на которых, как сообщают в Минпросвещения, со школьниками обсуждают «вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах».

В мае, к столетию пионерии, в Госдуму внесли законопроект о всероссийском детском движении. Президент Владимир Путин поддержал идею о его создании и в середине июня подписал соответствующий закон. Позднее он возглавил наблюдательный совет движения. В декабре в Москве прошел первый съезд движения, на котором путем голосования участников было выбрано название «Движение первых».