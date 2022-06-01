Путин поддержал создание единого детского движения в России

Владимир Путин (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Президент Владимир Путин заявил, что поддерживает инициативу о создании единого детского и молодежного движения «Большая перемена». Об этом он рассказал в приветствии к участникам фестиваля «Большая перемена», который проходит в Москве, в международный день защиты детей.

«Хочу сказать, что поддерживаю вашу инициативу о едином детском движении. Здесь главная задача — создать равную, доступную, интересную среду для развития, для самореализации по самым разным направлениям, но как это будет устроено, решать именно вам. Ваше мнение, ваши предложения имеют ключевое значение», — сказал глава государства.

Законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена» единороссы внесли в Госдуму 19 мая, в день столетия пионерского движения.

О планах учредить новое общероссийское движение детей и молодежи «Большая перемена» ранее писал РБК. Источники РБК подчеркивали, что членство в движении не будет обязательным, при этом планируется, что ячейки движения появятся и в школах, и в средних специальных учебных заведениях.

Согласно пояснительной записке, он разработан «для участия [государства] в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга». Движение будет добровольным, вступить в него смогут школьники в возрасте от шести лет. Наставниками-вожатыми будут совершеннолетние россияне. В работе движения не смогут участвовать иноагенты. Председатель комиссии Госдумы по просвещению Ольга Казакова утверждала, что основное отличие движения от пионерского будет заключаться в том, что оно не будет привязано к одной политической партии.