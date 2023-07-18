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Военная операция на Украине ,  
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Путин поручил объяснить школьникам задачи спецоперации на Украине

Владимир Путин поручил объяснить школьникам и студентам задачи спецоперации на Украине
Путин дал профильным структурам поручение до 1 октября активизировать работу с молодежью новых регионов, а также разъяснить школьникам и студентам причины и задачи специальной военной операции, сообщили в Кремле
Фото: Павел Бедняков / ТАСС
Фото: Павел Бедняков / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил профильным структурам активизировать работу с молодежью новых регионов, а также разъяснить школьникам и студентам причины и задачи специальной военной операции. Об этом говорится одном из пунктов перечня поручений главы государства по итогам состоявшегося в мае заседания Совета по межнациональным отношениям.

«Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России и Росмолодежью принять дополнительные меры по активизации работы с молодежью Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей по вопросам гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности, а также по проведению в студенческой и школьной среде информационной работы, касающейся разъяснения причин и задач специальной военной операции», — сказано в поручении.

Срок исполнения поручения установлен до 1 октября.

Путин ранее называл целями российской спецоперации на Украине «демилитаризацию и денацификацию» Украины, защиту мирного населения Донбасса от «геноцида», а также ликвидацию «антироссийского анклава». Кремле настаивают, что спецоперация не завершится, пока цели России не будут выполнены.

Кроме того, глава государства рекомендовал губернаторам принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции. Доклад по этой теме президент ждет до 1 сентября.

С начала этого учебного года в российских школах уже действует ряд «патриотических» нововведений. Теперь учебную неделю начинают с исполнения государственного гимна и церемонии поднятия флага. Также в школах проходят внеурочные занятия «Разговоры о важном», на которых, как сообщают в Минпросвещения, со школьниками обсуждают «вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах».

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В начале апреля министр просвещения России Сергей Кравцов сообщал о разработке нового учебника истории для старших классов школ, который раскроет причины начала спецоперации на Украине. «Летом планируем выпустить учебники для 10-11-х классов. А с 1 сентября школы уже смогут по ним работать. Кстати, я буквально на днях читал материал о Сталинградской битве, который будет в учебнике. Просто до мурашек — и о полководцах, о наших военных подвигах. Прочитал и раздел, связанный со специальной военной операцией: там раскрыты все причины начала СВО», — отмечал министр.

Помощник президента России Владимир Мединский говорил в интервью телеканалу РБК, что, будучи министром культуры, предлагал ограничить учебник новейшей истории страны 1999 годом — избранием на пост президента Владимира Путина. Однако, по его словам, тогда его не поддержало ученое сообщество. «Я как раз считал, что на этом надо ставить точку (на 1999 годе. — РБК). Нет, ученые сказали: нет, с точки зрения науки правильнее идти до вчерашнего дня, потому что все, что произошло сегодня и закончилось, уже является частью исторического пространства. Поэтому пусть это будет в разделе «Новейшая история». Поэтому, конечно, и СВО будет, и все, что успеет попасть в учебник, в нем окажется», — утверждал Мединский.

По словам помощника президента, сейчас он понял, что ошибался, увидев, как историю стали использовать в политических целях. Как считает Мединский, сейчас школьникам необходимо объяснять, почему спецоперация была неизбежной. В интервью он напомнил об украинизации при большевиках, коллаборационизме на Западной Украине во время Великой Отечественной войны, выделении Украины в независимое государство, «притом что ни одна законная процедура, которой требовало законодательство СССР, проведена не была».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин Школа школьники Военная операция на Украине Минобрнауки Минпросвещения Росмолодежь
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