В России утвердили стандарт поднятия флага в школах
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что подписал стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна в школах, передает ТАСС.
«Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте России, в нем описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба», — рассказал Кравцов.
Кроме того, он заявил, что с 1 сентября школы республик Донбасса могут перейти на российские образовательные стандарты. «Мы полностью готовы к тому, чтобы школы работали по российским стандартам», — сказал Кравцов.
О том, что с 1 сентября учебная неделя в российских школах будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна, Кравцов заявил в апреле. Он говорил, что считает эту практику «важным элементом» патриотического воспитания школьников и что в российских школах стоило бы ее внедрить. Для этого все российские школы обеспечат государственной символикой, необходимые изменения в федеральный проект «Развитие образования» внес премьер-министр Михаил Мишустин, сообщало ранее Минпросвещения.
Идея ввести в российских школах церемонию поднятия флага обсуждалась не первый год. Так, например, в 2021 году ее поддержал на видеоконференции с представителями общественности президент Владимир Путин. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что федеральный закон «Об образовании» не препятствует, а даже поощряет ввод такой традиции, а Минпросвещения собиралось внедрять эту практику с 1 сентября 2021 года. В тот день вступили в силу поправки в закон об образовании, которые закрепили тезисы о том, что воспитание должно сформировать у обучающихся чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества, к закону, старшему поколению, традициям и окружающей среде.
Обсуждение возобновилось в конце марта этого года, когда помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский выступил с предложением перенять американскую практику по патриотическому воспитанию школьников на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению. По его словам, в США на протяжении 150 лет во всех государственных и частных школах учебный день начинается с молитвы во славу Америки, ее символов и флага.
В некоторых российских школах эту практику начали вводить в прошедшем учебном году. Так, с 25 апреля это собирались делать еженедельно в школах и средних профессиональных учебных заведениях Нижегородской области, в тот же день так начались занятия в некоторых школах Приморского края, Кемеровской, Ленинградской, Свердловской, Курской и Вологодской областей и ряда других регионов.