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Старшеклассников начнут учить основам применения беспилотников в бою

Учащихся 10–11 классов начнут учить основам применения беспилотников на поле боя
Школьники в рамках курса по начальной военной подготовке должны получить представление о способах боевого использования дронов и ведения разведки местности с помощью них, следует из материалов Минпросвещения
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В школьную программу для 10–11 классов по начальной военной подготовке включили обучение основам применения беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на программу курса Минпросвещения.

В рамках модуля «Основы технической подготовки и связи» школьники получат представление о способах боевого использования дронов и ведения разведки местности с помощью них. Кроме того, учащиеся должны знать «алгоритм противодействия БПЛА противника» и «выполнять практические действия по управлению БПЛА».

В декабре прошлого года Минпросвещения утвердило федеральную образовательную программу для школ, в которой, в частности, предусмотрена начальная военная подготовка (НВП). В числе тем будут:

  • строевая подготовка и воинское приветствие;
  • оружие пехотинца и правила обращения с ним;
  • автомат Калашникова — основы и правила стрельбы;
  • устройство и принцип действия ручных гранат;
  • действия в современном общевойсковом бою;
  • средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою;
  • сооружения для защиты личного состава.

Курс по начальной военной подготовке будет проводиться в школах на уроках ОБЖ и будет обязательным, говорил министр просвещения Сергей Кравцов в ноябре 2022 года. Однако в телеграм-канале «Большая перемена РФ», который ведет пресс-служба ведомства, сообщалось, что занятия по военной подготовке появятся в российских школах в следующем учебном году и будут внеурочными.

В июне этого года в Минпросвещения сообщили, что в школах с 1 сентября 2024 года будут учить «Основам безопасности и защите Родины» вместо «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). По словам Кравцова, новый предмет будет включать в себя более широкий курс начальной военной подготовки, в том числе правила оказания первой помощи, действия при катастрофах и т.д. «Мы понимаем, что время сегодня в том числе нам говорит о том, что этот курс нужно развивать. И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они, как никто другой, могут прийти и рассказать правду», — пояснял он.

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Теги
Елена Чернышова
школы военная подготовка беспилотники Минпросвещения
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