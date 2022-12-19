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Участники нового детского движения на второй день смогли выбрать название

Участники всероссийского движения детей и молодежи выбрали название «Движение первых»
Съезд нового всероссийского движения детей и молодежи проходил в Москве 18–19 декабря. Вопрос о названии движения удалось решить только на второй день, два голосования в первый день съезда не привели к консенсусу
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Участники съезда движения детей и молодежи в Москве только на второй день определились с его с названием — «Российское движение детей и молодежи «Движение первых», передает корреспондент РБК.

Таким образом, делегаты подтвердили название, за которое они проголосовали вчера, на первом дне съезда.

В воскресенье, 18 декабря, первое голосование выявило победителем название «Движение первых». Однако после окончания голосования двое участников стали выражать недовольство в зале и крикнули: «За честное голосование!» Участники говорили, что итогового названия не было в изначально предложенных вариантах. После чего собравшиеся проголосовали еще раз. Во второй раз делегаты выбрали название «Российское движение детей и молодежи «Движение первых». За него проголосовали 648 человек, против — 527, воздержались — 98.

После переголосования руководство движения заявило о необходимости нового обсуждения. Руководитель движения Григорий Гуров объяснил это решение «счетом на табло». «Мы видим с вами счет на табло — и у нас так получается, что очень много людей за, есть против. И на самом деле нам нужно с вами уделить время этому вопросу, пообсуждать вечером еще раз», — сказал он.

Во время окончательного голосования принятое назвали поддержали 956 человек, против были 200, воздержались — 90. Гуров, выступая на втором дне съезда, рассказал, что споры о названии возникли из-за недостатка «времени договориться, обсудить варианты». Он добавил, что во время вчерашнего заседания также были сложности с электронным голосованием — не у всех участников работали пульты. По словам Гурова, одним из аргументов делегатов стало то, что голосование не было альтернативным.

До итогового голосования Гуров предложил отдельно проголосовать за то, что в названии должно обязательно присутствовать «Российское движение детей и молодежи» (РДДМ). Затем участникам был предложен выбор из пяти вариантов: РДДМ «Движение первых», РДДМ «Пионеры», РДДМ «Движение им. Гагарина», РДДМ «Новое поколение» и РДДМ «Юность».

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Все остальное из повестки участники съезда согласовали накануне. У нового движения будет 11 ценностей: жизнь и достоинство, патриотизм, дружба, добро и справедливость, мечта, созидательный труд, взаимопомощь и взаимоуважение, а также историческая память, единство народов России, служение Отечеству и крепкая семья.

Миссию движения делегаты сформулировали как «быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми».



Законопроект о движении, которое изначально планировалось назвать «Большая перемена», был внесен в Госдуму 19 мая, в день столетия пионерского движения. В пояснительной записке к документу говорилось, что закон разработан для содействия «проведению государственной политики в интересах детей и молодежи», а также «для участия [государства] в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга». Во втором чтении Госдума приняла несколько поправок к законопроекту и исключила из документа название организации, чтобы участники движения сами его выбрали.

Движение объединит школьников, учащихся колледжей и студентов. Первичные ячейки движения создадут в школах и колледжах, членство в нем будет добровольным. Потенциально возможное число детей, которые могут вступить в движение, — более 18 млн, ранее говорил в интервью РБК замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов. Организацией воспитания и досуга членов движения будут заниматься взрослые-наставники. Включенным в реестр иностранных агентов стать наставниками нельзя.

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
молодежное движение название пионерское движение
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