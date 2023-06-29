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В России заменят уроки ОБЖ на занятия о безопасности и защите Родины

В школах с 2024 года начнут преподавать «Основы безопасности и защита Родины» вместо ОБЖ
О планах переименовать и расширить обязательный в школах предмет ОБЖ еще в середине июля говорил министр просвещения Кравцов. По его словам, новый предмет будет включать в себя расширенный курс начальной военной подготовки
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Предмет «Основы безопасности и защита Родины», который ранее назывался «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), начнут преподавать в школах с 1 сентября 2024 года, сообщила замдиректора департамента государственной политики в Минпросвещения Анна Тимофеева.

По ее словам, в настоящее время формируется рабочая группа для разработки учебной программы, в ее состав войдут, в том числе, представители МЧС и Минобороны.

«Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы. То есть весь этот процесс будет запущен одновременно. <…> Для того, чтобы с 1 сентября 2024 года дети уже начали заниматься по новой учебной программе», — сказала Тимофеева, выступая на круглом столе в Госдуме (цитата по ТАСС).

Она также отметила, что сейчас наблюдается дефицит педагогов по ОБЖ и технологии, но эту проблему можно решить при помощи программ переподготовки.

В середине июня глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в министерстве обсуждают возможность переименования ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины». По его словам, новый предмет будет включать в себя более широкий курс начальной военной подготовки, включая правила оказания первой помощи, действий при катастрофах разного рода, и т.д.

«Мы понимаем, что время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс нужно развивать. И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду», — подчеркивал Кравцов.

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Курс начальной военной подготовки должен был появиться в школах в наступающем учебном году. В телеграм-канале Минпросвещения говорилось, что занятия будут внеурочными. В то же время Кравцов еще в ноябре 2022 года говорил, что курс будут проводить в рамках ОБЖ, который является обязательным предметом.

В проекте приказа Минпросвещения отмечалось, что курс по военной подготовке будут изучать ученики 10-х и 11-х классов. Модуль будет называться «Элементы начальной военной подготовки». В него предлагали включить уроки по строевой подготовке, правилам обращения с «оружием пехотинца», автоматом Калашникова (АК-74), о принципах действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5, составе и вооружении мотострелкового отделения на БМП, средствах индивидуальной защиты и оказании первой помощи в бою, создании сооружений для защиты личного состава и укрытий для боевой техники.

С начала этого учебного года в российских школах уже действует ряд нововведений. Теперь учебную неделю начинают с исполнения государственного гимна и церемонии поднятия флага. Также в школах проходят внеурочные занятия «Разговоры о важном», на которых, как сообщают в Минпросвещения, со школьниками обсуждают «вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ОБЖ Минпросвещения школы Родина
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Общество
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Занятия по военной подготовке в российских школах будут внеурочными
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