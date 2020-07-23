Мосгорсуд перед делом Ефремова напомнил о роли прокурора
Перед началом предварительного слушания дела актера Михаила Ефремова Мосгорсуд опубликовал публичное заявление. В нем подчеркивается, что суд независим от прокуратуры и ведомство не может контролировать его работу.
В суде обратили внимание на сообщения о том, что Генпрокуратура взяла на особый контроль дело о ДТП с участием актера, а также на заявление главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева: депутат заявлял, что это «исключает возможность принятия по делу Ефремова незаконного решения».
«Во избежание некорректных толкований данных сообщений Московский городской суд считает необходимым отметить, что при принятии решений суд независим и в том числе находится вне сферы контроля органов прокуратуры... Необходимо подчеркнуть, что прокурор является участником состязательного процесса и действует в соответствии с нормами УПК РФ, в которых возможность контроля за действиями суда при осуществлении правосудия отсутствует, а предусмотрено право обжалования судебных решений», — подчеркнули в суде.
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, суд независим в рассмотрении дел, судьи работают в условиях, исключающих постороннее воздействие на них, подчеркнули в Мосгорсуде.