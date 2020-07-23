Мосгорсуд перед делом Ефремова напомнил о роли прокурора

В Мосгорсуде напомнили, что прокуратура — это участник судебного процесса, указав, что давление на судей незаконно. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура возьмет на особый контроль дело Ефремова, что исключит «незаконное решение»

Михаил Ефремов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Перед началом предварительного слушания дела актера Михаила Ефремова Мосгорсуд опубликовал публичное заявление. В нем подчеркивается, что суд независим от прокуратуры и ведомство не может контролировать его работу.

В суде обратили внимание на сообщения о том, что Генпрокуратура взяла на особый контроль дело о ДТП с участием актера, а также на заявление главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева: депутат заявлял, что это «исключает возможность принятия по делу Ефремова незаконного решения».

«Во избежание некорректных толкований данных сообщений Московский городской суд считает необходимым отметить, что при принятии решений суд независим и в том числе находится вне сферы контроля органов прокуратуры... Необходимо подчеркнуть, что прокурор является участником состязательного процесса и действует в соответствии с нормами УПК РФ, в которых возможность контроля за действиями суда при осуществлении правосудия отсутствует, а предусмотрено право обжалования судебных решений», — подчеркнули в суде.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, суд независим в рассмотрении дел, судьи работают в условиях, исключающих постороннее воздействие на них, подчеркнули в Мосгорсуде.