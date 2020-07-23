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Авария с участием Ефремова ,  
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Мосгорсуд перед делом Ефремова напомнил о роли прокурора

В Мосгорсуде напомнили, что прокуратура — это участник судебного процесса, указав, что давление на судей незаконно. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура возьмет на особый контроль дело Ефремова, что исключит «незаконное решение»
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Перед началом предварительного слушания дела актера Михаила Ефремова Мосгорсуд опубликовал публичное заявление. В нем подчеркивается, что суд независим от прокуратуры и ведомство не может контролировать его работу.

В суде обратили внимание на сообщения о том, что Генпрокуратура взяла на особый контроль дело о ДТП с участием актера, а также на заявление главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева: депутат заявлял, что это «исключает возможность принятия по делу Ефремова незаконного решения».

«Во избежание некорректных толкований данных сообщений Московский городской суд считает необходимым отметить, что при принятии решений суд независим и в том числе находится вне сферы контроля органов прокуратуры... Необходимо подчеркнуть, что прокурор является участником состязательного процесса и действует в соответствии с нормами УПК РФ, в которых возможность контроля за действиями суда при осуществлении правосудия отсутствует, а предусмотрено право обжалования судебных решений», — подчеркнули в суде.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, суд независим в рассмотрении дел, судьи работают в условиях, исключающих постороннее воздействие на них, подчеркнули в Мосгорсуде.

Дело о ДТП с участием Михаила Ефремова поступило в суд
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, от полученных травм он скончался на следующий день. Медэкспертиза показала, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Против него возбудили дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Кроме того, из-за факта употребления актером наркотиков было заведено еще и дело по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). По нему актер проходит свидетелем.

Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. 6 июля столичная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении Ефремова, а 20 июля прокуратура утвердила обвинительное заключение по нему. Предварительное слушание по делу намечено на 29 июля.

Допрос и избрание меры пресечения Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Органы прокуратуры несколько раз заявляли о повышенном внимании к делу. Вскоре после аварии прокурор Москвы Денис Попов потребовал забрать дело Ефремова из окружного УВД и передать его в Главное управление МВД. Позднее прокуратура заявила, что возьмет на контроль соблюдение Ефремовым домашнего ареста и будет проверять, не нарушает ли он ограничения.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Мосгорсуд, Михаил Ефремов, прокуратура
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