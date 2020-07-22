Суд назвал дату предварительного слушания по делу Ефремова

Место автомобильной аварии с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве (Фото: Артем Пучков / РИА Новости)

Предварительное слушание по делу актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, назначено на 29 июля. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Пресненского суда.

«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание (в закрытом режиме) на 29 июля 2020 года в 11:00 мск», — сообщили в суде.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Позже Захаров скончался от полученных травм.

Судмедэкспертиза показала, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).