Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 70,79 (-0,18) Инвестиции, 13:02
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 81,59 (+0,34) Инвестиции, 13:02
В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от COVID-19 Общество, 21:58 «Спартак» впервые за два года победил «Рубин» в чемпионате России Спорт, 21:56 Суд назвал дату предварительного слушания по делу Ефремова Общество, 21:47 Москва выразила Госдепу протест после нападения на журналистов из России Политика, 21:40 Учитель Уоррена Баффета: как Бен Грэм изобрел стоимостное инвестирование Инвестиции, 21:17 Госдума приняла поправки о патриотическом воспитании в школах Общество, 21:17 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 июля Общество, 21:09 На Сокольнической линии метро произошел сбой в движении поездов Общество, 21:06 «Краснодар» разгромил «Ахмат» и оставил ЦСКА без Лиги чемпионов Спорт, 21:02 «Зенит» завершил сезон РПЛ волевой победой над «Ростовом» Спорт, 20:59 Во Владимирской области объяснили заявление о повторном заражении COVID Общество, 20:56 Суд освободил двух фигурантов дела об избиениях в ярославской колонии Общество, 20:52 Хоккейный «Спартак» досрочно завершил сбор из-за вспышки COVID-19 Спорт, 20:40 Кремль осудил нападение американских полицейских на журналистов из России Общество, 20:39
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Суд назвал дату предварительного слушания по делу Ефремова

Место автомобильной аварии с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве
Место автомобильной аварии с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве (Фото: Артем Пучков / РИА Новости)

Предварительное слушание по делу актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, назначено на 29 июля. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Пресненского суда.

«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание (в закрытом режиме) на 29 июля 2020 года в 11:00 мск», — сообщили в суде.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Позже Захаров скончался от полученных травм.

Адвокат рассказал о занятиях Ефремова под домашним арестом
Общество
Михаил Ефремов (справа)

Судмедэкспертиза показала, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

Кроме того, Ефремов проходит свидетелем по уголовному делу о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ст. 228.1 УК). Актер находится под домашним арестом.

6 июля столичная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении Ефремова, а 20 июля прокуратура утвердила обвинительное заключение по нему. Через два дня после этого уголовное дело в отношении актера поступило в Пресненский суд столицы для рассмотрения по существу.

Теги: Михаил Ефремов, суд, ДТП, новости
Материалы по теме
Дело о ДТП с участием Михаила Ефремова поступило в суд
Общество
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
Общество
Адвокат рассказал о занятиях Ефремова под домашним арестом
Общество
Читайте на РБК Pro
Какие методы поиска сотрудников безнадежно устарели
Интернет веществ: как фармсервис принес сыну эмигрантов $2,5 млрд Интернет веществ: как фармсервис принес сыну эмигрантов $2,5 млрд
«Вы самый умный?»: сооснователь Oracle — о том, как не следует отвечать «Вы самый умный?»: сооснователь Oracle — о том, как не следует отвечать
Как застройщики будут продвигать жилье после карантина Как застройщики будут продвигать жилье после карантина
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter