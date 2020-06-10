Прокурор потребовал забрать дело Ефремова из окружного УВД
Прокурор Москвы Денис Попов потребовал от столичного управления МВД передать дело об аварии на Смоленской площади с участием Михаила Ефремова в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Об этом говорится в сообщении московской прокуратуры.
Дело о ДТП находится на особом контроле в прокуратуре Москвы, заявили в ведомстве. «Денис Попов поставил расследование на личный контроль, поручив обеспечить надзор за ходом следствия и соблюдением процессуальных прав всех участников уголовного судопроизводства», — говорится в сообщении прокуратуры.
От ГУ МВД Попов потребовал обеспечить соблюдение всех сроков предварительного следствия.