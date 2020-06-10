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Авария с участием Ефремова ,  
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Прокурор потребовал забрать дело Ефремова из окружного УВД

Делом Ефремова должно заниматься Главное следственное управление полиции Москвы, считают в прокуратуре. Работу следователей ведомство возьмет на особый контроль
Михаил Ефремов в здании Таганского суда
Михаил Ефремов в здании Таганского суда (Фото: пресс-служба Таганского суда)

Прокурор Москвы Денис Попов потребовал от столичного управления МВД передать дело об аварии на Смоленской площади с участием Михаила Ефремова в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Об этом говорится в сообщении московской прокуратуры.

Дело о ДТП находится на особом контроле в прокуратуре Москвы, заявили в ведомстве. «Денис Попов поставил расследование на личный контроль, поручив обеспечить надзор за ходом следствия и соблюдением процессуальных прав всех участников уголовного судопроизводства», — говорится в сообщении прокуратуры.

От ГУ МВД Попов потребовал обеспечить соблюдение всех сроков предварительного следствия.

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Ранее прокуратура уже заявляла, что возьмет на контроль то, как Ефремов будет соблюдать условия домашнего ареста. Ведомство будет проверять то, не нарушает ли он наложенные ограничения.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров получил многочисленные травмы, его экстренно госпитализировали, и к утру он скончался.

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Михаил Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, анализы, взятые после аварии, также подтвердили, что он принимал наркотики. В отношении Ефремова завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Накануне суд отправил его под домашний арест на два месяца. Артисту запрещено контактировать с кем-либо, кроме родных и защитников.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Михаил Ефремов, МВД Москвы, ДТП
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