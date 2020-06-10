Прокурор потребовал забрать дело Ефремова из окружного УВД

Ранее прокуратура уже заявляла, что возьмет на контроль то, как Ефремов будет соблюдать условия домашнего ареста. Ведомство будет проверять то, не нарушает ли он наложенные ограничения.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров получил многочисленные травмы, его экстренно госпитализировали, и к утру он скончался.

Михаил Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, анализы, взятые после аварии, также подтвердили, что он принимал наркотики. В отношении Ефремова завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Накануне суд отправил его под домашний арест на два месяца. Артисту запрещено контактировать с кем-либо, кроме родных и защитников.