Прокуратура Москвы проконтролирует соблюдение домашнего ареста Ефремовым

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 68,67 (+0,36) Quote, 09 июн, 14:14
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 77,35 (+0,16) Quote, 09 июн, 14:14
Инфраструктура и экосистема: как высшее образование перешло в онлайн Партнерский материал, 11:10 Посткоронавирусный стрит-ретейл: какой будет новая эпоха магазинов у дома Pro, 11:08 Клиенты Coinbase начали массово выводить биткоины на фоне проблем биржи Крипто, 11:04 «Уникальная проблема»: фильм Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max Стиль, 11:03 Структура Росатома начала переговоры о покупке космодрома «Морской старт» Общество, 11:03 Работа со смыслом: на кого и где учиться, чтобы менять мир к лучшему Социальная экономика, 11:00  Сенаторы оценили заявления Румынии об «агрессивном» поведении России Политика, 11:00 Федерер выбыл до конца года из-за новой операции Спорт, 10:58 В Москве зафиксировали минимальный с 11 апреля прирост случаев COVID-19 Общество, 10:50 Прокуратура Москвы проконтролирует соблюдение домашнего ареста Ефремовым Общество, 10:49 Менеджер Нурмагомедова сообщил о состоянии отца спортсмена Спорт, 10:47 Впервые за две недели в России от COVID умерли более 200 человек Общество, 10:44 Taycan: первый в истории Porsche электрический суперкар РБК и Porsche, 10:38 В России за сутки выявили 8,4 тыс. случаев заражения коронавирусом Общество, 10:38
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Прокуратура Москвы проконтролирует соблюдение домашнего ареста Ефремовым

Михаил Ефремов (справа)
Михаил Ефремов (справа) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Прокуратура Москвы проконтролирует работу должностных лиц, ответственных за соблюдение условий домашнего ареста актером Михаилом Ефремовым. Об этом сообщила начальник пресс-службы Московской прокуратуры Людмила Нефедова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Надзорное сопровождение обеспечит прокуратура Центрального административного округа. Ведомство проконтролирует нахождение Ефремова в установленном месте отбывания домашнего ареста, а также проверит соблюдение им наложенных судом запретов и ограничений.

Допрос и избрание меры пресечения Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Согласно решению суда, Ефремов должен отбывать домашний арест в своей квартире в Плотниковом переулке в Москве. Ему запретили общаться с кем-либо, кроме защитника, следователя и близких родственников, а также пользоваться средствами связи. Актеру также наденут электронный браслет.

Суд отправил Ефремова под домашний арест накануне, 9 июня, после аварии с участием актера на Смоленской площади в центре Москвы вечером 8 июня. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого позднее умер в больнице из-за множественных травм.

Допрос и избрание меры пресечения Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В отношении Ефремова завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Экспертиза после аварии показала, что Ефремов был пьян. Источники РБК и ТАСС также сообщали, что в организме актера нашли следы наркотиков.

Теги: авария, ДТП, Москва, домашний арест
Материалы по теме
Появилось видео с Ефремовым после ДТП
Общество
Жена погибшего в аварии с Ефремовым отказалась идти на мировую с актером
Общество
Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter