Прокуратура Москвы проконтролирует соблюдение домашнего ареста Ефремовым

Михаил Ефремов (справа) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Прокуратура Москвы проконтролирует работу должностных лиц, ответственных за соблюдение условий домашнего ареста актером Михаилом Ефремовым. Об этом сообщила начальник пресс-службы Московской прокуратуры Людмила Нефедова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Надзорное сопровождение обеспечит прокуратура Центрального административного округа. Ведомство проконтролирует нахождение Ефремова в установленном месте отбывания домашнего ареста, а также проверит соблюдение им наложенных судом запретов и ограничений.

Согласно решению суда, Ефремов должен отбывать домашний арест в своей квартире в Плотниковом переулке в Москве. Ему запретили общаться с кем-либо, кроме защитника, следователя и близких родственников, а также пользоваться средствами связи. Актеру также наденут электронный браслет.

Суд отправил Ефремова под домашний арест накануне, 9 июня, после аварии с участием актера на Смоленской площади в центре Москвы вечером 8 июня. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого позднее умер в больнице из-за множественных травм.