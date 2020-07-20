Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефермова

Михаил Ефремов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова, сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Актера обвинили в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 12 лет.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июля. Он выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве, где столкнулся с фургоном интернет-магазина. От полученных травм водитель фургона умер в больнице.

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