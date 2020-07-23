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Генпрокурор отказал Бастрыкину в просьбе возобновить дело следователя

Игорь Краснов подтвердил решение своего заместителя об отмене постановления главы Следственного комитета о возбуждении уголовного дела против следователя Руслана Миниахметова
Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Генпрокурор Игорь Краснов отказал главе Следственного комитета Александру Бастрыкину в обжаловании отмены уголовного дела в отношении следователя СК Руслана Миниахметова, которого ранее задержали сотрудники ФСБ, сообщили РБК два источника, близких к Генпрокуратуре.

«Тем самым Краснов признал, что решение, принятое его заместителем Виктором Гринем, правильное», — сказал один из собеседников РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Миниахметов вчера уволился из Следственного комитета по собственному желанию.

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Политика
Фото: Александр Щербак / ТАСС

О задержании Миниахметова сотрудниками ФСБ и СК стало известно 3 июля. В отношении следователя по материалам ФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток в особо крупном размере). По версии СК, следователь получил взятку за «принятие решений, входящих в его должностные полномочия». Газета «Коммерсантъ» писала, что его заподозрили в получении незаконного вознаграждения «от банкиров, которых господин Миниахметов обвинял в хищениях».

По закону уголовное преследование Миниахметова санкционировал лично глава СКР Александр Бастрыкин. Однако через несколько часов после задержания заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил постановление Бастрыкина о возбуждении уголовного дела. После этого Следственный комитет обжаловал решение Гриня.

СК и Генпрокуратура поспорили по делу о взятке против следователя
Общество
Фото: Следственный комитет РФ

Миниахметов в последние 15 лет принимал участие в расследовании многих резонансных дел, в том числе в отношении высокопоставленных силовиков. Это были дела экс-начальника ГСУ СКП Дмитрия Довгия, генерала ФСКН Александра Бульбова, генерала МВД Дениса Сугробова, экс-главы «РусГидро» Евгения Дода, оппозиционера Алексея Навального, экс-главы банка «Глобэкс» Виталия Вавилина и миллиардера Дмитрия Михальченко.

Он же в 2013 году участвовал в уголовном деле «Кировлеса», по которому был осужден оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Авторы: Дмитрий Серков, Владислав Гордеев
Теги: Игорь Краснов, Александр Бастрыкин, СКР, Генпрокуратура, ФСБ, Виктор Гринь
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