Генпрокурор отказал Бастрыкину в просьбе возобновить дело следователя

О задержании Миниахметова сотрудниками ФСБ и СК стало известно 3 июля. В отношении следователя по материалам ФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток в особо крупном размере). По версии СК, следователь получил взятку за «принятие решений, входящих в его должностные полномочия». Газета «Коммерсантъ» писала, что его заподозрили в получении незаконного вознаграждения «от банкиров, которых господин Миниахметов обвинял в хищениях».

По закону уголовное преследование Миниахметова санкционировал лично глава СКР Александр Бастрыкин. Однако через несколько часов после задержания заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил постановление Бастрыкина о возбуждении уголовного дела. После этого Следственный комитет обжаловал решение Гриня.

Миниахметов в последние 15 лет принимал участие в расследовании многих резонансных дел, в том числе в отношении высокопоставленных силовиков. Это были дела экс-начальника ГСУ СКП Дмитрия Довгия, генерала ФСКН Александра Бульбова, генерала МВД Дениса Сугробова, экс-главы «РусГидро» Евгения Дода, оппозиционера Алексея Навального, экс-главы банка «Глобэкс» Виталия Вавилина и миллиардера Дмитрия Михальченко.

Он же в 2013 году участвовал в уголовном деле «Кировлеса», по которому был осужден оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.