Генпрокуратура отменила решение об уголовном деле против следователя СК

О возбуждении уголовного дела о взятке против следователя собственного центрального аппарата Следственный комитет сообщил за несколько часов до того

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Постановление о возбуждении уголовного дела о взятках в особо крупном размере против следователя центрального аппарата Следственного комитета отменено в Генпрокуратуре. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и «Интерфакс».

«Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК», — сказал собеседник ТАСС.

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.

Ранее о возбуждении уголовного дела сообщила пресс-служба Следственного комитета. Решение было принято на основании материалов ФСБ, следователя задержали.