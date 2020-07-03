Генпрокуратура отменила решение об уголовном деле против следователя СК
Постановление о возбуждении уголовного дела о взятках в особо крупном размере против следователя центрального аппарата Следственного комитета отменено в Генпрокуратуре. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и «Интерфакс».
«Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК», — сказал собеседник ТАСС.
РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.
Ранее о возбуждении уголовного дела сообщила пресс-служба Следственного комитета. Решение было принято на основании материалов ФСБ, следователя задержали.