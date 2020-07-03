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Генпрокуратура отменила решение об уголовном деле против следователя СК

О возбуждении уголовного дела о взятке против следователя собственного центрального аппарата Следственный комитет сообщил за несколько часов до того
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Постановление о возбуждении уголовного дела о взятках в особо крупном размере против следователя центрального аппарата Следственного комитета отменено в Генпрокуратуре. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и «Интерфакс».

«Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК», — сказал собеседник ТАСС.

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.

Ранее о возбуждении уголовного дела сообщила пресс-служба Следственного комитета. Решение было принято на основании материалов ФСБ, следователя задержали.

Следователя центрального аппарата СК обвинили в получении взятки
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Фото: Альберт Дзень / ТАСС

В СК фамилию задержанного не назвали. «Установлено, что следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве, взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя», — говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

Источники РБК рассказали тогда, что речь шла о следователе по особо важным делам Руслане Миниахметове, который в последние 15 лет принимал участие в расследовании многих резонансных дел, в том числе в отношении высокопоставленных силовиков. Он вел дела экс-начальнка ГСУ СКП Дмитрия Довгия, генерала ФСКН Александра Бульбова, генерала МВД Дениса Сугробова, экс-главы Русгидро Евгения Дода, оппозиционера Алексея Навального, экс-главы банка «Глобэкс» Виталия Вавилина и миллиардера Дмитрия Михальченко.

Авторы: Владислав Гордеев, Дарья Алехина
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Генпрокуратура, уголовное дело, отмена, Следственный комитет
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