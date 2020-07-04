В СК подтвердили отмену уголовного дела против следователя Миниахметова

Фото: Следственный комитет РФ

Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России, которого ранее задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ранее 3 июля адвокат Константин Трапаидзе сообщил, что его подзащитный — полковник центрального аппарата Следственного комитета Руслан Миниахметов — был задержан сотрудниками ФСБ.

По словам Трапаидзе, Миниахметову пытались вменить два эпизода получения взятки. Основанием для задержания стали показания осужденного по делу о мошенничестве 2016 года. Адвокат не раскрыл сумму вменяемой взятки и имя осужденного.

На работе у задержанного следователя прошли обыски. Трапаидзе заявил, что Миниахметов не согласился с обвинением. Адвокат назвал показания против него «не выдерживающими критики». При этом следователь не воспользовался 51-й статьей Конституции и дал показания. После этого его отпустили, поскольку не было правовых оснований для задержания.