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В СК подтвердили отмену уголовного дела против следователя Миниахметова

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России, которого ранее задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ранее 3 июля адвокат Константин Трапаидзе сообщил, что его подзащитный — полковник центрального аппарата Следственного комитета Руслан Миниахметов — был задержан сотрудниками ФСБ.

По словам Трапаидзе, Миниахметову пытались вменить два эпизода получения взятки. Основанием для задержания стали показания осужденного по делу о мошенничестве 2016 года. Адвокат не раскрыл сумму вменяемой взятки и имя осужденного.

Адвокат раскрыл детали задержания следователя СКР по делу о взятке
Общество
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На работе у задержанного следователя прошли обыски. Трапаидзе заявил, что Миниахметов не согласился с обвинением. Адвокат назвал показания против него «не выдерживающими критики». При этом следователь не воспользовался 51-й статьей Конституции и дал показания. После этого его отпустили, поскольку не было правовых оснований для задержания.

ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщали, что Гринь отменил постановление о возбуждении уголовного дела против Миниахметова.

В течение последних 15 лет Миниахметов принимал участие в расследовании многих резонансных уголовных дел. В их числе дело «Кировлеса» против Алексея Навального, дела экс-начальника ГСУ СКП Дмитрия Довгия, миллиардера Дмитрия Михальченко, генерала ФСКН Александра Бульбова, генерала МВД Дениса Сугробова. экс-главы Русгидро Евгения Дода и других.

Теги: СК, взятка, следователь, Генпрокуратура
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