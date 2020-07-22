Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

В начале июля следователя центрального аппарата СК Руслана Миниахметова задержали по делу о крупной взятке, однако заместитель генпрокурора отменил постановление о возбуждении дела. На следующий день его отпустили

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства. Об этом РБК сообщил источник в Следственном комитете, информацию подтвердил источник, близкий к ведомству.

Также об увольнении написал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

РБК направил запрос в Следственный комитет.

3 июля стало известно, что сотрудники ФСБ и СК задержали Миниахметова. В отношении следователя было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток в особо крупном размере), материалы для этого предоставила ФСБ. По версии СК, следователь получил взятку за «принятие решений, входящих в его должностные полномочия». Как писал «Коммерсантъ», его заподозрили в получении незаконного вознаграждения «от банкиров, которых господин Миниахметов обвинял в хищениях». Сам следователь не согласился с обвинением.