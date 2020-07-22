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Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

В начале июля следователя центрального аппарата СК Руслана Миниахметова задержали по делу о крупной взятке, однако заместитель генпрокурора отменил постановление о возбуждении дела. На следующий день его отпустили
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства. Об этом РБК сообщил источник в Следственном комитете, информацию подтвердил источник, близкий к ведомству.

Также об увольнении написал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

РБК направил запрос в Следственный комитет.

3 июля стало известно, что сотрудники ФСБ и СК задержали Миниахметова. В отношении следователя было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток в особо крупном размере), материалы для этого предоставила ФСБ. По версии СК, следователь получил взятку за «принятие решений, входящих в его должностные полномочия». Как писал «Коммерсантъ», его заподозрили в получении незаконного вознаграждения «от банкиров, которых господин Миниахметов обвинял в хищениях». Сам следователь не согласился с обвинением.

СК и Генпрокуратура поспорили по делу о взятке против следователя
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Фото: Следственный комитет РФ

По Уголовно-процессуальному кодексу следователи относятся к числу так называемых спецсубъектов. В случае Миниахметова его уголовное преследование должен был санкционировать лично глава СКР Александр Бастрыкин, отмечал в разговоре с РБК адвокат Константин Трапаидзе.

Позже заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил постановление Бастрыкина о возбуждении дела. СК это решение обжаловал генпрокурору Игорю Краснову. Информации о том, принял ли Краснов по этому поводу какое-либо решение, пока нет.

4 июля Трапаидзе сообщил, что его подзащитного отпустили и вернули ему служебное удостоверение. Он добавил также, что у его клиента нет процессуального статуса.

По словам защитника, показания на Миниахметова дал человек, дважды судимый за мошенничество, и его слова ничем не подтверждены. «Он заявил, что часть денег, которые судом были обращены в счет компенсации вреда, якобы пошла на взятку», — пояснил Трапаидзе.

В последние 15 лет Миниахметов участвовал в расследовании многих резонансных дел, в том числе в отношении высокопоставленных силовиков. В их числе — дела бывшего начальника ГСУ СКП Дмитрия Довгия, генерала ФСКН Александра Бульбова, генерала МВД Дениса Сугробова, экс-главы «РусГидро» Евгения Дода, оппозиционера Алексея Навального, экс-главы банка «Глобэкс» Виталия Вавилина и миллиардера Дмитрия Михальченко.

Авторы: Дмитрий Серков, Наталия Анисимова
Теги: Следственный комитет, увольнение
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