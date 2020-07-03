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Следователя центрального аппарата СК обвинили в получении взятки

По словам источников, задержан следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов, который вел резонансные дела, включая дело «Кировлеса» против Навального
Фото: Альберт Дзень / ТАСС
Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Против следователя центрального аппарата Следственного комитета возбуждено уголовное дело за получение взяток в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК, опубликованном на портале ведомства.

«Установлено, что следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве, взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя», — говорится в сообщении.

Расследование проходит при содействии ФСБ, именно эта служба предоставила материалы для возбуждения уголовного дела. Подозреваемый задержан, в операции участвовали сотрудники ФСБ и СК, задержанному предъявлено обвинение, следствие будет просить суд в качестве меры пресечения арестовать задержанного.

«Следственный комитет и впредь будет пресекать факты коррупции в своих рядах», — заверили в ведомстве.

Как рассказал источник РБК в Следственном комитете, задержан старший следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов.

О том, что речь идет именно о Миниахметове, пишет также газета «Коммерсантъ». «По одной из версий, незаконное вознаграждение было от банкиров, которых господин Миниахметов обвинял в хищениях», — уточняет издание.

Миниахметов в последние 15 лет принимал участие в расследовании многих резонансных дел, в том числе в отношении высокопоставленных силовиков. Это в том числе дела экс-начальника ГСУ СКП Дмитрия Довгия, генерала ФСКН Александра Бульбова, генерала МВД Дениса Сугробова, экс-главы «РусГидро» Евгения Дода, оппозиционера Алексея Навального, экс-главы банка «Глобэкс» Виталия Вавилина и миллиардера Дмитрия Михальченко.

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Следователь Руслан Миниахметов в 2013 году вел уголовное дело «Кировлеса», по которому был осужден оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Статья 290, часть 6, по которой возбуждено уголовное дело, считает особо крупным размером взятки от 1 млн руб. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Авторы: Владислав Гордеев, Дмитрий Серков, Маргарита Алехина
Теги: Следственный комитет, задержание, взятка, взятка в особо крупном размере
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