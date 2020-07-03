Следователя центрального аппарата СК обвинили в получении взятки

По словам источников, задержан следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов, который вел резонансные дела, включая дело «Кировлеса» против Навального

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Против следователя центрального аппарата Следственного комитета возбуждено уголовное дело за получение взяток в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК, опубликованном на портале ведомства.

«Установлено, что следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве, взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя», — говорится в сообщении.

Расследование проходит при содействии ФСБ, именно эта служба предоставила материалы для возбуждения уголовного дела. Подозреваемый задержан, в операции участвовали сотрудники ФСБ и СК, задержанному предъявлено обвинение, следствие будет просить суд в качестве меры пресечения арестовать задержанного.

«Следственный комитет и впредь будет пресекать факты коррупции в своих рядах», — заверили в ведомстве.

Как рассказал источник РБК в Следственном комитете, задержан старший следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов.