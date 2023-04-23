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Меган Маркл попросила СМИ «прекратить изнурительный цирк»

Меган Маркл попросила «прекратить изнурительный цирк» из-за публикации писем Карлу III
Telegraph узнал, что Маркл обсудила с Карлом III свои обвинения в адрес королевской семьи о будущем цвете кожи ее ребенка. Беседа была теплой, но не решила противоречий. Представитель герцогини сказал, что ее не волнует публикация
Меган Маркл
Меган Маркл (Фото: WPA / Getty Images)

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл, раскритиковала журналистов из-за публикаций содержания переписки с королем Карлом III, речь в которой шла о ее обвинениях в адрес королевской семьи в расизме. Об этом пишет Reuters.

Ее представитель сказал, что Маркл не волнует опубликованная переписка двухлетней давности, а любое иное утверждение «ложно и нелепо». «Мы призываем бульварные СМИ и различных корреспондентов королевской семьи прекратить изнурительный цирк, который они одни создают», — сказал он.

Переписка началась после интервью принца Гарри и Меган телеведущей Опре Уинфри, состоявшегося весной 2021 года. Герцогиня рассказала, что во время ее беременности первым сыном Арчи представители королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» ребенка. По ее словам, об этом она узнала от своего супруга.

В конце апреля этого года в The Telegraph появилась информация, что Маркл написала Карлу III по поводу «бессознательной предвзятости». Она отметила, что старший член королевской семьи был предубежден по отношению к Маркл. В письмах обе стороны признают, что «замечание этого человека не было сделано со злым умыслом». Король написал, что чувствует «глубокую озабоченность» из-за обвинений в адрес семьи.

Источник издания рассказал, что переписка была теплой по содержанию, но не избавила королевскую семью Великобританию от напряжения.

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По словам Уинфри, принц Гарри заверил ее, что комментарий о цвете кожи ребенка сделала не Елизавета II или ее супруг Филипп. При этом отец герцогини, Томас Маркл, не увидел проблемы в словах о вероятном цвете кожи ребенка, отказавшись считать расистом человека, который его задал: «лишь дурацкий вопрос от кого-то, и не более».

Церемония коронации Карла III запланирована на 6 мая. По данным Telegraph, он намеревается помирить членов семьи. Маркл отказалась принимать участие в церемонии, но там будет присутствовать Гарри. Как пишет издание, Карла III обрадовала новость, что в коронации примет участие герцог Сассекский принц Гарри: его присутствие «породило надежды на перемирие с королем» после скандала, вызванного публикацией мемуаров под названием «Запасной».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания Меган Маркл королевская семья Карл III
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