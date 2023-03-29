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Принц Гарри обвинил королевскую семью в сокрытии прослушки его телефона

Принц Гарри: королевская семья намеренно скрывала прослушку телефонов журналистами
Принц Гарри
Принц Гарри (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Принц Гарри заявил, что королевская семья намеренно скрывала от него информацию о прослушке телефона, чтобы не ввязываться в скандал. Об этом он заявил во время второго дня предварительных слушаний в Высоком суде Лондона, его слова приводит Sky News.

«Учреждение (королевская семья. — РБК), без сомнения, долгое время скрывало от меня информацию о взломе телефона со стороны NGN (издательский дом News Group Newspapers. — РБК), и это стало ясно только в последние годы, когда я начал собственную тяжбу, воспользовавшись другой юридической помощью», — сказал принц.

Принц Гарри входит в группу лиц, которые подали иски против медиахолдинга Associated Newspapers. Истцы, в числе которых певец Элтон Джон, актрисы Элизабет Херли и Сэйди Фрост, обвинили журналистов во вмешательстве в их частную жизнь.

Адвокаты утверждают, что сотрудники Associated Newspapers нанимали частных детективов, чтобы те помещали прослушивающие устройства в дома и машины знаменитостей; подкупали третьих лиц с целью сбора личной информации, в том числе полицейских; выдавали себя за других лиц для получения медицинских сведений из частных клиник, а также незаконным путем получали данные счетов и детали кредитной истории.

Associated Newspapers отверг обвинения, назвав их «нелепой клеветой».

Теги
Великобритания Иск суд принц Гарри королевская семья
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