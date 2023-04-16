Times узнала, что король Карл III cтал на £230 млн богаче Елизаветы II

Times подсчитала, что с развода с принцессой Дианой в середине 1990-х нынешний король Карл III увеличил свое состояние с £17 млн до £600 млн. Таким образом, он стал почти в два раза богаче, чем покойная королева Елизавета II

Карл III (Фото: Frederic Kern / imago-images.de / Global Look Press)

Нынешнее состояние короля Великобритании Карла III составляет £600 млн ($745 млн), что делает его богаче покойной королевы Елизаветы II, чье состояние оценивалось в £370 млн ($459 млн), пишет The Times со ссылкой на собственные подсчеты и источники в окружении монарха.

Один из бывших помощников короля рассказал изданию, что Карл III долгое время «тщательно восстанавливал» свои финансы после развода с принцессой Дианой в середине 1990-х годов, стоившего ему £17 млн ($21 млн).

Собеседник издания рассказал, что монарх откладывал часть прибыли, которую он получал от герцогства Корнуолл — совокупного недвижимого имущества, принадлежащего наследнику королевского престола Великобритании. «Он стал благоразумным, припрятав немного денег от герцогства. <...> О больших суммах речь не идет — несколько десятков миллионов, не больше», — отметил источник.

Герцогство Корнуолл традиционно контролируется наследником престола. Владения герцогства Корнуолл включают 130 тыс. акров земли, 260 ферм, поле для игры в крикет «Овал» на юге Лондона, а также землю, на которой стоит тюрьма Дартмур.

Как пишет The Times, король Карл имеет образ человека, ведущего скромный образ жизни: он часто носит костюмы и туфли, которые купил много лет назад, а также известен своим бережным отношением к потреблению электроэнергии. Все это, отмечает газета, помогло ему превзойти в списке самых богатых Дэвида и Викторию Бэкхэм, сэра Элтона Джона и семью Уорбертонов.

По подсчетам The Times, в период с 2011 по 2022 год Карл III увеличил годовую прибыль герцогства Корнуолл на 42,6%, до £25,4 млн. За тот же период капитал герцогства вырос почти на 50%, до £1,04 млрд. Издание отмечает, что еще в 1990-х будущий монарх запустил площадку Duchy Originals, которая торговала продукцией с принадлежащих ему земель, в том числе пивом, печеньем, лекарственными травами и садовыми инструментами.

Позже Карл III увлекся недвижимостью и начал развивать владения герцогства и вкладываться в коммерцию в Лондоне. Только в период с 2012 по 2022 год монарх получил от герцогства £212,7 млн, пишет The Times.

В то же время, отмечает газета, Карл III не имеет права распоряжаться активами герцогства на сумму более £500 тыс. без одобрения казначейства, а годовая прибыль от земель выплачивается не королю, а казне — он получает лишь 25% от прибыли обратным платежом. Самыми ценными активами Карла являются поместья Сандрингем и Балморал. Также неизвестно, оставили ли ему какое-либо имущество покойный муж Елизаветы II принц Филипп или сама королева — завещания не были опубликованы.

Карл III (прежде — принц Чарльз) автоматически стал королем после смерти его матери Елизаветы II. Она правила страной 70 лет. 10 сентября в Сент-Джеймсском дворце прошла формальная церемония, на которой ее сын официально вступил в эту должность.

Коронация Карла III состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Службу проведет архиепископ Кентерберийский. Король вместе с королевой-консортом прибудут в аббатство с процессией из Букингемского дворца, а после службы вернутся с более пышной церемониальной процессией, к которой присоединятся другие члены королевской семьи. Затем до 8 мая в Великобритании пройдут праздничные мероприятия, в том числе концерт с участием мировых звезд и волонтерская акция, сообщали в Букингемском дворце.

The Sun писала, что Карл III может нарушить другую многовековую традицию, надев на коронацию военную форму. Традиция предусматривает, что на короле должны быть шелковые чулки и бриджи.