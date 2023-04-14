Telegraph узнал о желании Карла III примирить членов семьи на коронации

Карла III обрадовала новость о том, что в коронации примет участие принц Гарри; король рассчитывает на перемирие после выхода скандальных мемуаров сына. Гарри посетит церемонию без Меган Маркл, она останется в Калифорнии с детьми

Принц Гарри (на заднем плане) и принц Уильям (Фото: WPA Pool / Getty Images)

Британский король Карл III рассчитывает, что на церемонии коронации удастся преодолеть разногласия между членами корлевской семьи, в том числе улучшить отношения с герцогом Йоркским принцем Эндрю, сообщает The Telegraph. В минувшем декабре, по данным таблоида The Sun, Эндрю выдворили из Букингемского дворца. Еще в 2019 году принц просил освободить его от публичных обязанностей из-за скандала с изнасилованием правозащитницы.

Церемония пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Как пишет издание, Карла III обрадовала новость о том, что в коронации примет участие герцог Сассекский принц Гарри; его присутствие «породило надежды на перемирие с королем» после скандала, вызванного публикацией мемуаров Гарри под названием «Запасной».

Издание отмечает, что в день коронации Карл III хочет получить поддержку от обоих сыновей.

В Букингемском дворце накануне объявили что принц Гарри прибудет на церемонию без своей супруги Меган Маркл. В заявлении пары говорилось, что она вместе с сыном Арчи и дочерью Лилибет останется в Калифорнии. 6 мая Арчи будет отмечать свой четвертый день рождения.

Би-би-си отмечала, что, так как Гарри более не выполняет обязанности действующих членов королевской семьи, не известно, какую именно роль он будет играть в церемонии. В прошлом году на праздновании Платинового юбилея Елизаветы II герцогу и герцогине Сассекским не позволили выйтина балкон Букингемского дворца вместе с другими родственниками королевы.

Праздничные мероприятия по случаю коронации продлятся три дня. Саму церемонию проведет архиепископ Кентерберийский. Король и королева-консорт прибудут в аббатство с процессией из Букингемского дворца, а после службы вернутся обратно с более пышной церемониальной процессией, к которой присоединятся другие члены королевской семьи.