СМИ узнали о планах создать единого поставщика масок для аптек

Им может стать группа компаний «Дельрус», занимающаяся поставками медицинского оборудования и расходных материалов. Вопрос о назначении единого оператора пока не решен

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В России может быть создан единый поставщик медицинских масок, который будет их закупать и распределять в регионы России, сообщил «Фармацевтический вестник» со ссылкой на два источника на фармрынке.

Таким поставщиком может стать группа компаний «Дельрус», которая поставляет медицинское оборудование и расходные материалы, сообщает издание.

По данным источников, группа уже предложила сетям организовать поставки защитных немедицинских масок по прямым договорам.

В Минпромторге «Фармацевтическому вестнику» сказали, что назначение единого поставщика масок еще не утверждено. Источник на фармацевтическом рынке сообщил о том, что Минфин выступает против этой инициативы.

РБК направил запрос в Минпромторг и пресс-службу компании «Дельрус».