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СМИ узнали о планах создать единого поставщика масок для аптек

Им может стать группа компаний «Дельрус», занимающаяся поставками медицинского оборудования и расходных материалов. Вопрос о назначении единого оператора пока не решен
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России может быть создан единый поставщик медицинских масок, который будет их закупать и распределять в регионы России, сообщил «Фармацевтический вестник» со ссылкой на два источника на фармрынке.

Таким поставщиком может стать группа компаний «Дельрус», которая поставляет медицинское оборудование и расходные материалы, сообщает издание.

По данным источников, группа уже предложила сетям организовать поставки защитных немедицинских масок по прямым договорам.

В Минпромторге «Фармацевтическому вестнику» сказали, что назначение единого поставщика масок еще не утверждено. Источник на фармацевтическом рынке сообщил о том, что Минфин выступает против этой инициативы.

РБК направил запрос в Минпромторг и пресс-службу компании «Дельрус».

Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что министерство прорабатывает механизм, который позволит промышленным производителям масок поставлять продукцию в регионы через единого интегратора. «Сейчас, чтобы максимально быстро стабилизировать ситуацию с обеспечением аптечного сегмента этой продукцией, нам необходим четкий алгоритм», — отмечал министр (цитата по ТАСС).

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«Фармацевтический вестник» также сообщал, что ФГУП «Московский эндокринный завод» получит от государства 864 млн руб. на то, чтобы организовать производство масок. Об этом изданию сообщил источник на фармрынке и подтвердил собеседник, близкий к Минпромторгу.

С дефицитом медицинских масок аптеки столкнулись еще в середине февраля. Так, например, недостаток в розничной продаже был выявлен в Москве и Карачаево-Черкесской Республике, позже другие регионы столкнулись с такими же проблемами. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также зафиксировала рост розничных цен на маски, в частности в Москве он достигал 900%.

В начале марта правительство ввело запрет на вывоз из России некоторых медицинских изделий, в том числе защитных масок.

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В середине марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что все производители медицинских масок перешли на работу без выходных. По ее словам, недостаток масок сформировался, оттого что их скупают перекупщики и реализуют позже в интернете.

В воскресенье, 22 марта, Мантуров сообщил, что швейные предприятия наладили выпуск многоразовых масок и они уже начали поступать в аптеки.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Егор Губернаторов, Алена Прохоренко
Теги: коронавирус, медицинские маски
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