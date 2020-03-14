Матвиенко сообщила о переходе изготовителей масок на работу без выходных

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Все предприятия по производству медицинских масок перевели на семидневную рабочую неделю. Об этом на заседании сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Трансляция велась на сайте Совфеда.

По словам Мавтиенко, соответствующую информацию ей передал глава Минпромторга России Денис Мантуров. «Он сказал, что сразу после поручения президента все предприятия, которые производят [медицинские] маски переведены на трехсменную работу, семидневную рабочую неделю», — сказала Матвиенко. Она уточнила, что в день производители выпускают 1,5 млн масок.

Проблема обеспечения россиян масками заключается в том, что изделия скупают перекупщики и продают их в интернете, отметила Матвиенко. Именно в этом вопросе необходимо «навести порядок», заявила она. Матвиенко добавила, что необходимо запретить в аптеках массовую продажу масок и наладить координацию между министерствами промышленности и здравоохранения. Минздрав должен заказать необходимое количество средств дезинфекции, отметила она.

В начале марта Минпромторг ввел запрет на вывоз медицинских масок из России до 1 июня. По словам Мантурова, меру приняли из-за спекулянтов, которые скупают изделия. При этом ограничения для аптек внутри страны не вводились.