Власти изменили методику постановки диагноза коронавирус в Москве

Диагноз COVID-19 будет официально ставиться после того, как наличие вируса подтвердит анализ, проведенный в Москве. До сих пор это происходило лишь после того, как проверку дополнительно проводили в Новосибирске

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Заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве будут диагностировать без отправки анализов для подтверждения в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба, поступившем в РБК.

В штабе пояснили, что по новым правилам диагноз COVID-19 будет официально ставиться после того, как наличие вируса покажет анализ пробы, проведенный в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве.

«Фактически сейчас это так и происходит: все люди, имеющие хотя бы одну первую положительную пробу на коронавирус, уже получают необходимую медицинскую помощь. Повторное тестирование, при необходимости, будет также проводиться в Москве», — пояснили в штабе.

Ранее департамент здравоохранения Москвы назвал основания для проведения анализов на наличие коронавируса. В ведомстве отметили, что проведение анализа назначается исключительно врачом при наличии к тому определенных показаний в порядке приоритетности по группам риска.