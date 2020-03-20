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В Москве откроют девять лабораторий для проверки на коронавирус

Мэр столицы сообщил, что новые лаборатории смогут проводить около 10 тыс. тестов в день. Мощностей федеральных лабораторий для Москвы не хватало
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице в ближайшую неделю будут открыты «девять мощных городских лабораторий», которые будут проводить около 10 тыс. исследований на коронавирус в день, сообщается на сайте градоначальника.

По словам Собянина, федеральных лабораторий, которые в последние недели работали в круглосуточном режиме, «не хватает для такого большого города, как Москва».

«Мы получили разрешение и совместно со специалистами Роспотребнадзора протестировали наши крупнейшие городские лаборатории, дооснастили их современным оборудованием», — сообщил мэр. По его словам, после открытия лабораторий число исследований возрастет в 2,5 раза.

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Собянин также отметил, что в дальнейшем мощность лабораторий будет расти, а к работе будут подключены и частные предприятия.

Главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике столичного департамента здравоохранения Александр Цибин сообщил, что для работы в лабораториях обучены 170 сотрудников, а позже их число достигнет 250.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке, куда помещают москвичей с COVID-19, Денис Проценко в интервью телеканалу RT заявил, что в столице применяются драконовские меры по изоляции людей, прибывших из неблагополучных регионов, и ограничению контактов. Он также сообщил, что в Москве есть 5 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут применяться в случае необходимости.

По официальной информации, 20 марта в России было зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции. В Москве заболел 131 человек.
 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сергей Собянин, коронавирус
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