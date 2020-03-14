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Александра Борисова

Реакция на вирус: как устройство общества влияет на борьбу с эпидемией

Китай и Южная Корея достигли успехов в борьбе с коронавирусом за счет мер, неприемлемых для Европы, а в США ущерб от эпидемии может оказаться выше из-за устройства системы здравоохранения
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Коронавирус — первая пандемия информационной эпохи. За ростом числа заболевших в мире можно наблюдать в режиме онлайн, что дает некоторую иллюзию общей для человечества проблемы. На самом деле, статистика сильно зависит от устройства здравоохранения в каждой конкретной стране и еще шире — устройства общества. И то и другое по-прежнему локальные, а не глобальные факторы.

Проверка системы

Реальный риск пострадать от последствий эпидемии сильно отличается для жителей разных стран. Ожидаемая продолжительность жизни — один из главных факторов. При высоком показателе больше и численность основной группы риска — людей в возрасте 75+. Среди стран с наибольшим числом заболевших Италия, Япония и Южная Корея — там в среднем живут 83,5, 84,6 и 83 года. В Китае эта цифра существенно ниже — 76,9 года, в Иране — 76,7. В России — 72,6 года, то есть группа риска еще меньше. Для бедных стран, где люди в среднем не доживают до 70 лет, коронавирус, скорее всего, не так опасен.

Другой фактор — состояние всеобщей системы здравоохранения. Здесь среди западных стран выделяется США — медицина очень дорогая, даже поход к врачу по страховке часто предполагает большие доплаты. Поэтому для централизованной диагностики нужны особые меры федерального правительства, которые в США только начинают, с большим опозданием, принимать.

Стиль жизни, привычки и общественные нормы тоже сильно влияют на распространение эпидемии и определяют разные сценарии борьбы с ней.

Как справился Китай

Китай встретил эпидемию первым — официально больной № 1 появился в Ухане 10 декабря 2019-го, но некоторые исследования указывают на то, что вирус был в этом регионе еще осенью. Китайское правительство не знало, с чем столкнулось, поэтому действовать на упреждение было невозможно. Однако потом были предприняты беспрецедентно жесткие меры. Людям в очагах заболевания запретили выходить из дома, им приносили продукты. Подобный уровень ограничений невозможно представить ни в одной демократической стране. В Италии дома остаются только больные, все остальные ходят в супермаркеты, соблюдая предписанное расстояние в метр до другого человека. Количество сделанных в Китае тестов было очень большим. Официальной оценки ВОЗ нет, но отчет организации говорит о 320 000 тестов только в провинции Гуандун, а к концу февраля производители изготавливали по 1 650 000 тестов в неделю. От тестирования пациента до получения результата проходит менее суток. Сейчас эпидемия в стране практически остановлена, новых случаев заражения не фиксируется.

Корейская прозрачность

Южная Корея — официальный лидер по тестированию: к 10 марта там было сделано 210 144 теста, это более 4000 тестов на миллион жителей. Корейское правительство не закрывало всю страну, но сильно поступилось заботой о личных данных заболевших, одновременно положившись на добросовестность населения. После идентификации заболевшего его передвижения за последние дни восстанавливались по «цифровому следу» — данных от операторов связи, банков и с камер видеонаблюдения. Эта информация делалась публичной, так удалось вычислить практически всех контактировавших с больными. Подобные меры совершенно невозможны, например, в ЕС, с его законами о защите личных данных. Широкий и быстрый охват тестированием позволил остановить болезнь, а также дал рекордно низкий уровень смертности. Возможно, это и есть реальная оценка опасности заболевания — в других странах просто меньше знают о том, сколько людей заболели. Кроме того, снижению смертности помогла удача — болезнь изначально распространилась среди женщин моложе 40 лет, довольно устойчивых к вирусу. Сейчас Корея продолжает тестировать по 10 тысяч человек в день и планирует довести эту цифру до 15–20 тысяч.

Маленькие чемпионы

Некоторые небольшие государства смогли правильно оценить риск и предпринять суровые карантинные меры еще до того, как болезнь по-настоящему распространилась. В Гонконге в какой-то момент в карантине находилось 12 000 человек. В Сингапуре все медицинские манипуляции, связанные с новым вирусом, сделали бесплатными. Это позволило избежать «нормального» для эпидемии экспоненциального роста на обеих территориях. Серьезные меры предпринял Бахрейн — там сделано 4910 тестов на миллион жителей (это больше всего в мире). Больших успехов в сдерживании эпидемии достиг и Тайвань. Методы все те же — бесплатное обязательное тестирование, карантин, информирование населения. Эксперты сходятся в том, что азиатские и ближневосточные страны многому научились, пережив вспышки других вирусов — SARS и MERS, в Гонконге от атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году погибли 300 человек.

Теперь успехи в борьбе с новым вирусом должны показать страны Европы, которую ВОЗ считает центром пандемии, и США, где из-за распространения коронавируса президент Дональд Трамп 13 марта объявил режим чрезвычайной ситуации.

Италия в карантине

В Италии, откуда приходят наиболее тревожные новости, первый случай коронавируса был официально зарегистрирован 30 января у пары китайских туристов в Риме — они прибыли из Уханя. С начала февраля у всех прибывающих в международные аэропорты Италии измеряли температуру, несколько больных были обнаружены и изолированы, и ситуация казалась стабильной. Все изменилось 20 февраля — вирус нашли у 38-летнего ломбардца, который не ездил в Китай. С тех пор меры по сдерживанию вируса вводятся каждый день, но первое действие на упреждение, а не вдогонку, было предпринято лишь 9 марта, когда был введен карантин на уровне всей страны. К середине марта в Италии делалось 12 000 тестов в день. Пока количество заболевших и умерших продолжает расти экспоненциально, но это естественно — система регистрирует заразившихся ранее, ведь инкубационный период коронавируса может длиться до двух недель. Хорошая новость пришла из ломбардского городка Кодоньо, где и появился тот самый первый итальянский больной. «Красная зона» карантина была там установлена раньше, чем по всей стране, и уже 10 марта там не было зарегистрировано ни одного нового заболевшего.

Высокая, по сравнению с Китаем и Южной Кореей, смертность в Италии объясняется не только преклонным возрастом заболевших. Некоторые эксперты отмечают разницу в подходе к статистике: в Италии в нее входят все умершие, у которых был позитивный тест на коронавирус. Некоторые из них были и до инфицирования тяжело больны — в Германии, например, смерть в таком случае могут отнести на счет другого недуга пациента.

Догоняющие в Европе

По данным на 13 марта, коронавирус стремительно распространяется в Испании, Франции, Германии, Швейцарии и Норвегии. Учитывая прозрачность границ, распространение вируса в пределах ЕС уже состоявшийся факт, поэтому в какой-то момент закроются все европейские страны. Члены ЕС проводят схожую политику в сфере здравоохранения и социального страхования (хотя результат может отличаться, как минимум, по количеству больничных коек на душу населения), поэтому и правила карантина могут быть схожими. Однако покрытие населения тестами в европейских странах пока очень неравномерно и уступает темпам, необходимым для контроля над эпидемией. Особенно мало число тестов во Франции, где еще 15 февраля была зафиксирована первая в Европе смерть от коронавируса.

Тест Трампа

В США ситуация по-прежнему неясна. Первый больной появился 5 февраля, он приехал из Уханя и был изолирован, затем на несколько недель наступило затишье. 1 марта появились первый умерший, и исследование вирусного генома показало, что вирус уже не завозной. Генетически образцы вируса оказались связаны, однако первый и второй пациент никогда не общались, связи второго пациента с Китаем тоже не удалось найти. Это означает, что инфицированных вокруг гораздо больше, но они не обратились в больницу. В пользу США более молодое население: медианный возраст 38,3 года, а в Италии, например, — 47,3. Значит, в Америке меньше входящих в группу риска стариков. Но это лишь отчасти упрощает ситуацию.

Кроме того, как показало расследование The Washington Times, в США запоздали с созданием и производством тестов. К 10 марта там было сделано всего 8554 теста, это один из самых низких показателей среди стран, затронутых эпидемией. А американские традиции свободного рынка мешают принимать радикальные меры по борьбе с эпидемией. Республиканцы в Сенате заблокировали законопроект, дающий право на экстренный оплачиваемый двухнедельный больничный для пациентов с симптомами коронавируса. Многие американцы не имеют права на больничный и могут, боясь потерять работу, продолжать ходить в офис даже после заражения. Теперь главный вопрос, поможет ли объявленное Трампом чрезвычайное положение, предполагающее не прямые административные меры, а выделение штатам до $50 млрд, в том числе на решение проблемы тестирования.

Об авторах
Александра Борисова, научный журналист, доцент Университета ИТМО
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, коронавирус, пандемия, Китай, Южная Корея, США, Италия
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