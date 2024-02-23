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Военная операция на Украине ,  
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Краснодарский оперштаб сообщил о падении летательного аппарата

Краснодарский оперштаб: летательный аппарат разбился у хутора Трудовая Армения
Сюжет
Военная операция на Украине
Оперштаб сообщил о падении летательного аппарата в районе хутора Трудовая Армения, в результате инцидента никто не пострадал
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Летательный аппарат упал в районе хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае, на месте возник пожар площадью 250 кв. м, говорится в сообщении регионального оперштаба.

«Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет. В настоящий момент идет ликвидация пожара. Привлечены 40 человек, 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Изначально оперштаб сообщал о падении двух летательных аппаратов, однако позже уточнил информацию. Там также обратились к жителям с просьбой не публиковать фото и видео с места происшествия.

Позже в оперативных службах сообщили ТАСС, что пожар на месте падения летательных аппаратов локализован на площади 2,5 тыс. кв. м.

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