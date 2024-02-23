Краснодарский оперштаб сообщил о падении летательного аппарата

Оперштаб сообщил о падении летательного аппарата в районе хутора Трудовая Армения, в результате инцидента никто не пострадал

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Летательный аппарат упал в районе хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае, на месте возник пожар площадью 250 кв. м, говорится в сообщении регионального оперштаба.

«Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет. В настоящий момент идет ликвидация пожара. Привлечены 40 человек, 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Изначально оперштаб сообщал о падении двух летательных аппаратов, однако позже уточнил информацию. Там также обратились к жителям с просьбой не публиковать фото и видео с места происшествия.

Позже в оперативных службах сообщили ТАСС, что пожар на месте падения летательных аппаратов локализован на площади 2,5 тыс. кв. м.

Месяцем ранее в небе над Белгородской областью был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных. По данным Минобороны, на борту находились 74 человека, из них 65 пленных бойцов ВСУ. Все находившиеся на борту погибли. Президент Владимир Путин позже сообщил, что борт был сбит ракетой американского комплекса ПВО Patriot. Глава государства не исключил, что Киев мог случайно сбить Ил-76, но отметил, что это все равно является преступлением по неосторожности.

2 февраля представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что Киев обратился к Москве с просьбой о передаче тел погибших.