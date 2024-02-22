Минобороны сообщило о втором за сутки сбитом дроне в Брянской области

В Брянской области второй раз за сутки сбили беспилотник

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Система противовоздушной обороны сбила украинский дрон, пытавшийся совершить атаку по Брянской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Атаку пресекли около 21:30 мск. «Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Это второй сбитый украинский дрон за сутки в Брянской области. Об уничтожении первого беспилотника в 1:08 мск 22 февраля сообщил глава региона Александр Богомаз. Он уточнил, что ПВО перехватили дрон над территорией Клинцовского района, пострадавших и разрушений нет.

Также этой ночью российские средства ПВО перехватили украинскую зенитную ракету С-200 в Ростовской области. По данным Минобороны, ракета С-200, использованная украинской стороной, была переоборудована для ударов по наземным целям.