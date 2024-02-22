В Брянской области второй раз за сутки сбили беспилотник
Система противовоздушной обороны сбила украинский дрон, пытавшийся совершить атаку по Брянской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Атаку пресекли около 21:30 мск. «Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
Это второй сбитый украинский дрон за сутки в Брянской области. Об уничтожении первого беспилотника в 1:08 мск 22 февраля сообщил глава региона Александр Богомаз. Он уточнил, что ПВО перехватили дрон над территорией Клинцовского района, пострадавших и разрушений нет.
Также этой ночью российские средства ПВО перехватили украинскую зенитную ракету С-200 в Ростовской области. По данным Минобороны, ракета С-200, использованная украинской стороной, была переоборудована для ударов по наземным целям.
В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта
Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео
У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?
Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности
Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России
США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен
Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов
Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут
Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео
На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?