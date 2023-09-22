«Ростех» передал Минобороны самолет ДРЛО А-50У с новыми характеристиками
Холдинг «Росэлектроника» и Объединенная авиастроительная корпорация (обе компании входят в госкорпорацию «Ростех») передали Минобороны модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
В «Ростехе» рассказали, что в результате модернизации самолет получил новое техническое оснащение, которое повышает скорость и дальность обнаружения воздушных, наземных и морских целей. Новая аппаратура также позволила снизить вес самолета.
«Самолет может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация», — рассказали в «Ростехе».
В госкорпорации отметили, что самолет обновили в рамках модернизации парка самолетов ДРЛО, соответствующая программа предусмотрена гособоронзаказом. Генеральный конструктор концерна «Вега» (вел работы по модернизации в составе «Росэлектроники») Вячеслав Михеев добавил, что в ближайшее время специалисты планируют завершить обновление еще одного самолета А-50.
А-50 был создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Г.М. Бериева совместно с концерном «Вега». А-50 применяют для обнаружения воздушных, наземных и морских целей, самолет также может служить воздушным командным пунктом.
А-50У — модернизированная версия самолета, работы по ее созданию начали в 2003 году. Модель оснастили радиотехническим комплексом с улучшенными параметрами обнаружения низколетящих и малозаметных воздушных целей. Специалисты также снизили вес аппаратуры, за счет чего удалось увеличить запас топлива. Первый А-50У передали российским войскам в 2011 году.
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