«Ростех» передал Минобороны самолет ДРЛО А-50У с новыми характеристиками

Самолет ДРЛО А-50У (Фото: rostec.ru)

Холдинг «Росэлектроника» и Объединенная авиастроительная корпорация (обе компании входят в госкорпорацию «Ростех») передали Минобороны модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

В «Ростехе» рассказали, что в результате модернизации самолет получил новое техническое оснащение, которое повышает скорость и дальность обнаружения воздушных, наземных и морских целей. Новая аппаратура также позволила снизить вес самолета.

«Самолет может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация», — рассказали в «Ростехе».

В госкорпорации отметили, что самолет обновили в рамках модернизации парка самолетов ДРЛО, соответствующая программа предусмотрена гособоронзаказом. Генеральный конструктор концерна «Вега» (вел работы по модернизации в составе «Росэлектроники») Вячеслав Михеев добавил, что в ближайшее время специалисты планируют завершить обновление еще одного самолета А-50.