Киев заявил, что на сбитом Ил-76 не было украинских пленных
На упавшем под Белгородом российском самолете Ил-76 не было украинских военнопленных, заявил изданию «Бабель» секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
«Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать — нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это действительно произошло, то количество того, что называется, скажем так, биологическим материалом погибших, было бы в значительном количестве», — сказал он.
Речь идет о крушении под Тегераном в январе 2020 года пассажирского лайнера Boeing 737–800 компании «Международные авиалинии Украины», тогда погибли 176 человек. Сперва власти Ирана отрицали любую причастность к катастрофе, но после появления видеозаписей, из которых следовало, что лайнер был атакован ракетами с земли, признали ошибку расчета ПВО.
Данилов предположил, что у России «была заготовлена вся эта история», поскольку российская сторона показала бы последствия крушения самолета с изображением тел погибших. Данилов отметил, что у Киева нет информации, живы ли военнослужащие, которых должны были обменять в тот день.
Российский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило о нахождении на борту 65 украинских пленных, которые везли для обмена, и обвинило в крушении Украину. Вместе с ними были шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Президент Владимир Путин уточнил, что борт сбили ракетой Patriot, и допустил случайность украинского удара.
Следователи показали видеозапись с останками нескольких погибших при крушении. На ней видны татуировки на некоторых телах. В СК утверждают, что подобные изображения были у ряда пленных, в том числе у представителей полка «Азов» (запрещенная в России террористическая экстремистская организация). Продемонстрированы были и кадры с документами погибших, и видео их посадки в самолет.
Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 65 пленных из списка, который после крушения российского военного самолета Ил-76 опубликовала главред RT Маргарита Симоньян, действительно должны были участвовать в обмене 24 января. Однако власти Украины заявили, что Москва не передала сведения о нахождении в самолете украинских служащих. Киев попросил Москву выдать тела погибших, Кремль переадресовал запрос к следствию.
Официально американская сторона воздержалась от комментариев о произошедшем. Источники The New York Times не подтвердили личности находившихся в самолете, но и не исключили, что по крайней мере некоторые из них были военнопленными.
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