Захарова после слов Данилова об Ил-76 спросила, служил ли Залужный в ВСУ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сомнения в разговоре с «РИА Новости» в том, что Киев помнит о нахождении экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в рядах украинской армии.
Так она отреагировала на заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова об отсутствии украинских пленных на борту разбившегося в Белгородской области российского самолета Ил-76.
«Хочется спросить: а Залужного тоже не было в ВСУ или пока еще помнят, что был?» — сказала Захарова.
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку бывшего главкома ВСУ генерала Валерия Залужного 8 февраля. На его место он назначил командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.
C утверждением, что на потерпевшем крушение под Белгородом российском самолете Ил-76 не было украинских военнопленных, выступил 9 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Если бы пленные были на борту, «количество того, что называется, скажем так, биологическим материалом погибших, было бы в значительном количестве», отметил он, сославшись на опыт расследования крушения лайнера Boeing 737–800 компании «Международные авиалинии Украины» недалеко от Тегерана.
Данилов также выразил мнение, что у российской стороны «была заготовлена вся эта история», поскольку в противном случае Москва бы показала фотографии тел погибших. Информации, живы ли военнослужащие, которых должны были обменять в день авиакатастрофы, у Киева нет, заключил секретарь СНБО.
Российский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что он вез 65 украинских пленных на обмен, и обвинило в крушении украинскую сторону. Президент Владимир Путин позже сообщил, что борт был сбит ракетой американского комплекса ПВО Patriot.
Следственный комитет показал видеозапись с останками нескольких погибших. На некоторых из тел видны татуировки, которые, как утверждают в СК, были у попавших в плен бойцов полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Ведомство также опубликовало кадры с документами погибших и видео их доставки к самолету.
2 февраля представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что Киев обратился к Москве с просьбой о передаче тел.
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