Ученые из США нашли еще два новых штамма коронавируса

Подобно «британскому» штамму, новые мутации вируса SARS-CoV-2 распространяются быстрее ранее известных разновидностей, но они не повлияют на эффективность вакцин, считают исследователи

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили два новых штамма вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщается на сайте учреждения. Они предполагают, что оба варианта могли сформироваться на территории США.

Как и «британский» штамм, который, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является более заразным, чем ранее известные варианты SARS-CoV-2, эти версии вируса также передаются быстрее, полагают исследователи. Но ученые не считают, что новые штаммы повлияют на эффективность вакцин, передает CNBC.

Первую из двух новых версий коронавируса обнаружили только у одного пациента из Огайо, и сейчас сложно судить, насколько этот штамм распространен.

Другая разновидность начала доминировать в столице Огайо Колумбусе. Ее распространение пришлось на трехнедельный период в конце декабря 2020 года и в начале января. «Новый штамм имеет ту же генетическую основу, что и предыдущие версии, которые мы изучали, но представляет собой значительную эволюцию вируса», — заявил доктор Дэн Джонс, под чьим руководством проводилось исследование. По словам ученого, появление этой разновидности не связано с «британским» штаммом или вариантом вируса, обнаруженным в ЮАР.