Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 73,53 (-0,74) Инвестиции, 13:35
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 89,78 (-0,54) Инвестиции, 13:35
Приговор депутату Мосгордумы Шереметьеву вступил в силу Общество, 21:12 Хореограф из группы Тутберидзе вызвал Плющенко на бой Спорт, 21:07 Минздрав Венесуэлы зарегистрировал «Спутник V» Общество, 21:06 Пожиратели рекламы, советские мультики и караоке: ждем старый Новый год РБК и Okko, 21:05 Ученые из США нашли еще два новых штамма коронавируса Общество, 21:04 В конгрессе согласовали процедуру обсуждения импичмента Трампа Политика, 20:28 В Москве нашли мертвым актера из «Глухаря» и «Ворониных» Общество, 20:27 Власти Нью-Йорка решили разорвать контракты с каруселью и катком Трампа Политика, 20:25 UFC назвал новую дату дважды перенесенного боя Чимаева Спорт, 20:20 Копить нельзя потратить: где поставить запятую РБК и Сбер, 20:19 Украина заявила о падении транзита российского газа до минимума за 30 лет Бизнес, 20:13 Почему стоит выбрать Швейцарию для лечения и сохранения здоровья Партнерский материал, 19:53 Солдаты приехали охранять конгресс во время обсуждения импичмента. Фото Политика, 19:50 Мосбиржа назвала самые популярные у российских инвесторов акции Инвестиции, 19:48
Пандемия коронавируса ,  
0 

Ученые из США нашли еще два новых штамма коронавируса

Подобно «британскому» штамму, новые мутации вируса SARS-CoV-2 распространяются быстрее ранее известных разновидностей, но они не повлияют на эффективность вакцин, считают исследователи

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили два новых штамма вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщается на сайте учреждения. Они предполагают, что оба варианта могли сформироваться на территории США.

Как и «британский» штамм, который, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является более заразным, чем ранее известные варианты SARS-CoV-2, эти версии вируса также передаются быстрее, полагают исследователи. Но ученые не считают, что новые штаммы повлияют на эффективность вакцин, передает CNBC.

В ВОЗ предрекли продолжение мутации коронавируса
Общество
Фото:Arnold Jerocki / Getty Images

Первую из двух новых версий коронавируса обнаружили только у одного пациента из Огайо, и сейчас сложно судить, насколько этот штамм распространен.

Другая разновидность начала доминировать в столице Огайо Колумбусе. Ее распространение пришлось на трехнедельный период в конце декабря 2020 года и в начале января. «Новый штамм имеет ту же генетическую основу, что и предыдущие версии, которые мы изучали, но представляет собой значительную эволюцию вируса», — заявил доктор Дэн Джонс, под чьим руководством проводилось исследование. По словам ученого, появление этой разновидности не связано с «британским» штаммом или вариантом вируса, обнаруженным в ЮАР.

«Сейчас у нас нет достаточной информации для того, чтобы считать, что эти мутации будут иметь какое-либо влияние на эффективность вакцин, которые сейчас используются», — указал соавтор исследования Питер Молер.

В США допустили появление «американского» штамма коронавируса
Общество
Фото:Bing Guan / Reuters

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

Как отмечают ученые, новые штаммы образуются в разных частях мира независимо друг от друга. «Вирусы естественно мутируют и развиваются с течением времени, но изменения, которые мы наблюдали за последние два месяца, были более заметными, чем в первые месяцы пандемии», — пояснил Джонс.

Представитель Центра США по контролю и профилактике заболеваний (федеральное агентство Министерства здравоохранения) Джейсон Макдональд заявил CNBC, что ведомство изучает работу ученых.

Американские СМИ, в том числе CNN и NBC News, сообщили о возможном появлении в Соединенных Штатах собственного варианта коронавируса еще в начале января. Однако в ответ Макдональд указал, что пока это не доказано.

В декабре в Великобритании сообщили о появлении нового типа коронавируса, более заразного, чем «привычный» SARS-CoV-2. По данным властей, он активно распространялся с середины ноября, но мог появиться уже в сентябре. «Британский» штамм выявили более чем в 40 странах, в том числе в России.

Позднее о новых мутациях вируса сообщили также в Нигерии, ЮАР и Японии. В ВОЗ заявили, что мутации продолжатся и в дальнейшем, а большая часть уже выявленных вариантов не оказала значительного влияния на сам коронавирус с точки зрения скорости его передачи или тяжести протекания инфекции.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Наталия Анисимова
новый штамм коронавируса ученые Огайо
Материалы по теме
ВОЗ предупредила о появлении новых штаммов COVID–19
Общество
В ВОЗ оценили опасность японского штамма COVID-19
Общество
Меркель предупредила о продлении ограничений из-за британского штамма
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter