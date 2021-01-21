Ученые предупредили об опасности штамма COVID из ЮАР для уже переболевших

Штамм вируса SARS-CoV-2, обнаруженный в ЮАР, устойчив к антителам и представляет опасность повторного заражения, пришли к выводу южноафриканские ученые. Специалисты допускают, что в разработки вакцин придется внести изменения

Фото: Mike Hutchings / Reuters

Вариант вируса SARS-CoV-2, обнаруженный в ЮАР в декабре, чреват риском повторного заражения коронавирусной инфекцией, а уже разработанные вакцины могут оказаться против него малоэффективными. К такому выводу пришли ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга, которые провели исследование совместно с вирусологами из Кейптауна и Претории. Оно опубликовано на портале biorxiv.

Ученые протестировали штамм вируса 501Y.V2 на плазме крови пациентов, которые перенесли COVID-19, и обнаружили, что он устойчив к нейтрализующим антителам, образовавшимся после предыдущего заболевания. «Хотя многие уже были инфицированы SARS-CoV-2 во всем мире и предположительно сформировали некоторый уровень иммунитета, новые варианты вируса представляют значительный риск повторного заражения», — приводит издание Medical Xpress выдержку из работы южноафриканских ученых, которая еще не прошла рецензирование.

Эксперты полагают, что это также может снизить эффективность использования для лечения от COVID-19 плазмы крови тех, кто перенес инфекцию и выздоровел.