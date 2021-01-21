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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые предупредили об опасности штамма COVID из ЮАР для уже переболевших

Штамм вируса SARS-CoV-2, обнаруженный в ЮАР, устойчив к антителам и представляет опасность повторного заражения, пришли к выводу южноафриканские ученые. Специалисты допускают, что в разработки вакцин придется внести изменения
Фото: Mike Hutchings / Reuters
Фото: Mike Hutchings / Reuters

Вариант вируса SARS-CoV-2, обнаруженный в ЮАР в декабре, чреват риском повторного заражения коронавирусной инфекцией, а уже разработанные вакцины могут оказаться против него малоэффективными. К такому выводу пришли ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга, которые провели исследование совместно с вирусологами из Кейптауна и Претории. Оно опубликовано на портале biorxiv.

Какие вакцины от коронавируса используют в мире
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Ученые протестировали штамм вируса 501Y.V2 на плазме крови пациентов, которые перенесли COVID-19, и обнаружили, что он устойчив к нейтрализующим антителам, образовавшимся после предыдущего заболевания. «Хотя многие уже были инфицированы SARS-CoV-2 во всем мире и предположительно сформировали некоторый уровень иммунитета, новые варианты вируса представляют значительный риск повторного заражения», — приводит издание Medical Xpress выдержку из работы южноафриканских ученых, которая еще не прошла рецензирование.

Южноафриканские ученые доказали повышенную заразность нового штамма COVID
Общество
Фото:Siphiwe Sibeko / Reuters

Эксперты полагают, что это также может снизить эффективность использования для лечения от COVID-19 плазмы крови тех, кто перенес инфекцию и выздоровел.

Тревор Бедфорд из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона (Сиэтл, штат Вашингтон) считает, что южноафриканский вариант вируса может «распространиться более широко в ближайшие месяцы». Он допустил, что если выводы южноафриканских ученых подтвердятся, в разработки вакцин от COVID-19 придется внести изменения.

Власти ЮАР объявили об обнаружении нового типа коронавируса в конце декабря. Именно с этой мутацией в стране связали вторую волну пандемии. В декабре министр здравоохранения Звели Мхизе заявил, что в больницы стало попадать все больше молодых пациентов, которых госпитализируют в критическом состоянии. Эпидемиологи заявили, что этот штамм более агрессивный и заразный, чем ранее известные мутации. Позже штамм 501Y.V2 обнаружили в европейских странах, в частности в Дании и Франции, а также в Японии и США.

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Какие вакцины от коронавируса используют в мире
Фотогалерея 

Еще один новый тип коронавируса, более заразный, чем SARS-CoV-2, также выявили в Великобритании в конце декабря. Впоследствии его обнаружили более чем в 60 странах, в том числе в России. Этот вариант получил название B.1.1.7. Как передает CNBC со ссылкой на предварительное исследование, вакцина, созданная BioNTech и Pfizer, способна защитить от этого варианта.

В декабре во Всемирной организации здравоохранения заявили, что мутации продолжатся и дальше, а большая часть уже выявленных вариантов не оказала значительного влияния на сам коронавирус с точки зрения скорости его передачи или тяжести протекания инфекции.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
ЮАР новый штамм коронавируса COVID-19
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