ВОЗ предупредила о появлении новых штаммов COVID–19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил на пресс-конференции, что чем больше коронавирусная инфекция распространяется, тем больше вероятность появления новых штаммов. Широкое распространение означает, что человечеству стоит ожидать появления все новых разновидностей вируса.

Глава ВОЗ сообщил также, что новые мутации заразнее обнаруженных ранее, но пока нет сообщений, что возбужденное ими заболевание переносится тяжелее. Например, британский штамм, по информации ВОЗ, заразнее на 50–70%.

Чем дольше длится пандемия, тем сильнее становится риск возникновения новых мутаций, предупредил сегодня и директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Поэтому надо бороться сообща с вирусом, сначала надо защитить себя, потом всех своих соседей, а потом весь земной шар», — отметил он.

Сейчас обнаружено несколько мутаций коронавируса. Первые сообщения о распространении «британского» штамма появились в начале декабря 2020 года. В середине декабря сообщалось, что ученые ЮАР обнаружили новую разновидность возбудителя COVID-19, которую назвали 501.V2.