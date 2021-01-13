Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 73,53 (-0,74) Инвестиции, 13:35
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 89,78 (-0,54) Инвестиции, 13:35
В сети обнаружили 340 объявлений о продаже вакцины от COVID-19 за биткоин Крипто, 19:35 СМИ узнали о пропуске Месси полуфинала Суперкубка Испании Спорт, 19:35 Зеленский решил вернуть государственное регулирование цен на газ Политика, 19:33 ВОЗ предупредила о появлении новых штаммов COVID–19 Общество, 19:23 Второй пилот: что может пойти не так в поездке и как этого избежать РБК и Porsche, 19:19 Игрок МЮ дошел до Джонсона с вопросом о продуктовой помощи нуждающимся Спорт, 19:18 Как дать дизайнерским вещам из шкафа вторую жизнь РБК Стиль и Clarins, 18:50 В Омске эвакуировали больницу из-за загоревшегося холодильника Общество, 18:41 Юристы исключили нарушение закона при сборе «Сбером» образцов кашля Общество, 18:40 Массовая вакцинация россиян, газ на Украине в залоге. Главные новости РБК Общество, 18:38 Задержанных в Южном Судане Варламова и Верзилова отпустили Общество, 18:32 Вильфанд оценил влияние потепления в стратосфере на похолодание Общество, 18:28 Российский биатлонист попал в топ-10 в спринте на этапе Кубка мира Спорт, 18:26 На какие деньги существуют музеи, библиотеки и культурные проекты РБК и Фонд Потанина, 18:21
Пандемия коронавируса ,  
0 

ВОЗ предупредила о появлении новых штаммов COVID–19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил на пресс-конференции, что чем больше коронавирусная инфекция распространяется, тем больше вероятность появления новых штаммов. Широкое распространение означает, что человечеству стоит ожидать появления все новых разновидностей вируса.

Глава ВОЗ сообщил также, что новые мутации заразнее обнаруженных ранее, но пока нет сообщений, что возбужденное ими заболевание переносится тяжелее. Например, британский штамм, по информации ВОЗ, заразнее на 50–70%.

Чем дольше длится пандемия, тем сильнее становится риск возникновения новых мутаций, предупредил сегодня и директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Поэтому надо бороться сообща с вирусом, сначала надо защитить себя, потом всех своих соседей, а потом весь земной шар», — отметил он.
Сейчас обнаружено несколько мутаций коронавируса. Первые сообщения о распространении «британского» штамма появились в начале декабря 2020 года. В середине декабря сообщалось, что ученые ЮАР обнаружили новую разновидность возбудителя COVID-19, которую назвали 501.V2.

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в мире фразой «не удается задушить»
Общество
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Национальный институт инфекционных заболеваний Японии сообщил, что третья разновидность была обнаружена у туристов, вернувшихся из Бразилии.

В начале января российские ученые описали ситуацию, когда вирус претерпел 18 мутаций в организме одного человека.
ВОЗ сообщает, что на 13 января ВОЗ было зарегистрировано более 90 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1,9 млн человек умерло.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

новый штамм коронавируса пандемия
Материалы по теме
Эксперт исключил распространение «британского» штамма COVID в России
Общество
Врачи оценили эффективность методики определения COVID-19 по кашлю
Общество
ВОЗ сообщила о новом недельном рекорде по заболеваемости COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter