ВОЗ заявил о дефиците антибиотиков из-за всплеска респираторных инфекций

Острый дефицит антибиотиков, в частности амоксициллина, наблюдается в 80% стран из 35, сообщили в ВОЗ. Там считают, что страны не ожидали резкого роста респираторных заболеваний в первый год после ослабления мер против COVID-19

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Всплеск респираторных заболеваний после снятия ограничений, которые действовали во время пандемии COVID-19, привел к нехватке антибиотиков, в том числе пенициллина и амоксициллина, заявила газете Financial Times руководитель группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поставкам лекарств и обеспечению доступа к ним Лиза Хедман.

Острый дефицит антибиотиков, в частности амоксициллина, наблюдается в 80% стран из 35, данные по которым собирает ВОЗ, говорит Хедман.

О нехватке амоксициллина сообщали в США и Канаде, о недостаточном количестве антибиотиков в целом — 25 из 27 стран Евросоюза, пишет газета.

По словам Хедман, «страны не ожидали, что респираторные инфекции поразят настолько сильно в первый год после отказа от медицинских масок». Дело также в том, что во время пандемии снижение спроса на антибиотики и серьезная нагрузка на цепочки поставок вынудили фармкомпании сократить производство антибиотиков.

О росте числа заболевших респираторными заболеваниями писала в начале ноября газета The Wall Street Journal. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), совокупный показатель госпитализаций из-за гриппа в США стал самым высоким в это время года за десять лет с 2010–2011 годов — 2,9 случая на 100 тыс. человек. Кроме того, вместе с ростом заболевших респираторными вирусами также есть риск тридемии — тройной пандемии коронавируса, гриппа и респираторно-синцитиального вируса (РСВ), пишет WSJ.

В России в последние месяцы тоже наблюдается рост заболеваний гриппом и ОРВИ. Роспотребнадзор сообщил о росте показателя заражения респираторными инфекциями на 15,8% за эту неделю. Чаще всего россияне заболевают гриппом (70%), самый распространенный из вирусов — А (H1N1) 2009 (свиной грипп). Из числа других респираторных вирусов лидируют респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы и метапневмовирусы. В некоторых регионах начинают вводить частичный масочный режим, школы и детские сады стали закрываться на карантин или раньше уходить на зимние каникулы, резко выросла нагрузка на службу скорой помощи.