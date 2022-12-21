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Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски из-за ОРВИ и гриппа

Роспотребнадзор Москвы рекомендовал носить маски из-за заболеваемости ОРВИ
В связи с продолжающейся эпидемией гриппа и ОРВИ в Москве физическим и юридическим лицам рекомендовали соблюдать предписанные меры профилактики, в том числе ношение масок
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве стабилизировались, однако остаются выше эпидемических порогов среди взрослых и детей 7–14 лет, сообщило управление Роспотребнадзора по Москве.

Чтобы не допустить ухудшения ситуации, ведомство рекомендовало гражданам и юридическим лицам «выполнять комплекс рекомендованных противоэпидемических» мероприятий, направленных на предупреждение распространения гриппа и ОРВИ.

«В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ для профилактики заболеваемости рекомендуется ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, частое мытье и обработка антисептиками рук, недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих», — говорится в сообщении.

Аналогичные указания содержались в сообщении Роспотребнадзора от 13 декабря 2022 года.

В Роспотребнадзоре отметили, что по сравнению с предыдущей неделей показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ снизились:

  • среди всего населения — на 20,1%;
  • среди взрослого населения старше 15 лет — на 17,2%;
  • среди детей 0–2 лет — на 20,7%;
  • среди детей 3–6 лет — на 26,5%;
  • среди детей 7–14 лет — на 25%.

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Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что из-за рекордной заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом ряде российских регионов удвоилась нагрузка на службу скорой помощи, а время ожидания скорой увеличилось до нескольких часов. Издание отметило, что в отдельных регионах наблюдается дефицит бригад, в связи с чем медиков отзывают из отпусков или они работают сверхурочно.

По словам председателя независимого профсоюза работников скорой «Фельдшер.ру» Дмитрия Белякова, в Москве на скорые приходится по 24 вызова в сутки, жители вынуждены ждать по несколько часов. При этом Беляков среди причин называет не только дефицит кадров, но и то, что «людей приучили по каждому чиху вызывать скорую, а кроме того, из-за дефицита поликлинических врачей взвалили на бригады еще и их работу».

Главный внештатный специалист Минздрава по скорой помощи Сергей Багненко рекомендовал заболевшим ОРВИ или гриппом при температуре выше 38 градусов днем вызывать врача из поликлиники, а ночью — обращаться в скорую помощь, передает «Интерфакс». Багненко пояснил, что если заболевшие начнут звонить в скорую помощь круглосуточно, есть риск заблокировать ее работу и специалисты могут не успеть оказать экстренную помощь тем, кому она требуется.

Роспотребнадзор 15 декабря сообщил, что заболеваемость гриппом за январь—октябрь 2022 года выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом и составила 7,87 на 100 тыс. населения. За аналогичный период 2021 года показатель был на уровне 0,71 на 100 тыс. населения.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
грипп ОРВИ Роспотребнадзор Масочный режим
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