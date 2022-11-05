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Врачи в США предупредили о риске вирусной «тридемии»

В США рекордные показатели заболевших респираторно-синцитиальным вирусом для этого времени года за десять лет, врачи видят риск подъема численности пациентов с коронавирусом и гриппом, что загрузит систему здравоохранения
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Число заболевших респираторными вирусами в этом сезоне начало расти на несколько недель раньше обычного, существует риск тридемии — тройной пандемии коронавируса, гриппа и респираторно-синцитиального вируса (РСВ), пишет The Wall Street Journal.

Совокупный показатель госпитализаций из-за гриппа в США являются самым высоким показателем в это время года за десять лет с 2010-11 годов — 2,9 случая на 100 тыс. человек, следует из данных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Кроме того, на национальном уровне растет число заболевших РСВ, несмотря на то, что на юге и юго-востоке заметна тенденция к снижению заболеваемости.

«Обычно мы наблюдаем цикл или последовательность вирусных инфекций в определенный сезон, верно. Вы будете видеть, например, что [заболеваемость] РСВ растет, а затем исчезает до более низкого уровня по мере распространения гриппа», — сказал директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний при CDC Хосе Ромеро.

Больницы в США уже столкнулись с нагрузкой из-за распространения респираторных инфекций. Врачи и чиновники Минздрава США предупредили, что если число заболевших COVID-19, гриппом и РСВ вырастет одновременно, то это окажется дополнительное давление на систему здравоохранения. В министерстве заверили в готовности направить дополнительный персонал и ресурсы по мере необходимости, однако пока ни один штат с такой просьбой не обратился.

В США этой в сентябре резко выросло число заболевших РСВ, эта болезнь обычно проявляется в виде легких симптомов простуды, включая насморк и заложенность носа, однако у детей с ослабленным иммунитетом или пороком сердца болезнь может протекать тяжелее. «Почему так много [заболевших] в сентябре и октябре? Мы не знаем», — заявил The Hill главный врач Детского медицинского центра Коннектикута Хуан Салазар.

Роспотребнадзор предупреждал, что сочетание двух вирусов, поражающих дыхательную систему, чаще всего приводит к более тяжелой и длительно болезни. «Если человек вакцинирован против коронавирусной инфекции и против гриппа, то вероятность выраженной симптоматики и тяжелого течения минимальна, а болезнь проходит быстрее. У детей в возрасте до года и пожилых людей, у тех, кто имеет сердечно-сосудистую или бронхо-легочную патологию, сахарный диабет риск тяжелого и длительного течения гораздо выше», — отмечали в ведомстве.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
коронавирус грипп пандемия США
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