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В России из-за гриппа и ОРВИ резко выросла нагрузка на скорую помощь

«Коммерсантъ»: в России из-за гриппа и ОРВИ резко выросла нагрузка на скорую помощь
В отдельных регионах наблюдается дефицит бригад, в связи с чем медиков отзывают из отпусков или они работает сверхурочно
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Из-за рекордной заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом ряде российских регионах удвоилась нагрузка на службу скорой помощи, а время ожидания скорой увеличилось до нескольких часов, пишет газета «Коммерсантъ».

В Свердловской области с 12 по 18 декабря ОРВИ заболели свыше 74,4 тыс. человек, что на 120% больше среднего многолетнего уровня. При этом более половины заболевших — дети. В результате за последние две недели количество вызовов скорой возросло не менее чем на 45%, количество выездов — на 34%. При этом количество бригад из-за болезней медработников, наоборот, сократилось. Чтобы восполнить нехватку сотрудников, медучреждения вынуждены привлекать студентов и выездные бригады территориального центра медицины катастроф.

Из-за двукратного роста количества вызовов скорой в Курской области пришлось вызывать работников из отпусков и отменять их выходные, сообщали в местном Минздраве.

В Новосибирской области 12 декабря врачей на дом вызывали 16 тыс. раз, чаще всего — из-за вирусных заболеваний. Обычно количество вызовов составляет 7 тыс. Количество звонков на номер «103» по поводу высокой температуры увеличилось в четыре раза. Из-за подъема заболеваемости с прошлой недели областным поликлиникам пришлось перейти на 12-часовую работу семь дней в неделю.

Глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев говорил, что с 5 по 11 декабря ОРВИ обнаружили у около 19 тыс. жителей — на 673 человека больше, чем неделей ранее. По словам главного эпидемиолога края Натальи Бахаревой, в результате время ожидания скорой увеличилось до трех часов, за исключением «угрожающих жизни и неотложных состояний».

В Ставропольском крае за последние две недели количество вызовов бригад в сутки почти удвоилось: сейчас, по данным краевой станции скорой помощи, оно достигает 900 вызовов вместо обычных 400–450. Почти половина пациентов — дети с высокой температурой. Сейчас из 40 машин скорой помощи в Ставрополе доступно 26 (в августе работали 34 бригады). Часть медиков находится в отпуске, часть уволилась после отмены коронавирусных выплат. Оставшиеся сотрудники скорой вынуждены работать сверхурочно и выходить не в свою смену. В крае продлили время приема больных до 20:00 в многопрофильных учреждениях, а детская скорая теперь будет работать и по выходным.

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Из-за вспышки гриппа и ОРВИ в Ленинградской области нагрузка на амбулаторное звено выросла примерно вдвое, а в некоторых населенных пунктах — более чем в три раза, рассказали изданию в пресс-службе администрации региона. Двукратно увеличилась нагрузка и на скорую помощь. Власти объяснили сверхмерную загрузку острым кадровым дефицитом. «Дефицит усугубляется в том числе повышенной заболеваемостью ОРВИ, которая фиксируется в том числе и среди медицинских работников», — пояснили в пресс-службе. Там уточнили, что руководители медучреждений перераспределяют нагрузку в пользу амбулаторного звена, в том числе привлекают к работе врачей и медсестер из других подразделений.

В комитете по здравоохранению Петербурга газете сообщили, что обычно на номер «03» звонят 6-7 тыс. раз в сутки, сейчас количество звонков доходит до 10 тыс. Поток пациентов в поликлиники за первые две недели декабря также удвоился. Число больных на амбулаторном лечении с простудными заболеваниями составляет сейчас около 40 тыс., что примерно втрое меньше, чем во время «омикрона» в феврале 2022 года.

По словам председателя независимого профсоюза работников скорой «Фельдшер.ру» Дмитрия Белякова, в Москве на скорые приходится по 24 вызова в сутки, жители вынуждены ждать по несколько часов. При этом Беляков среди причин называет не только дефицит кадров, но и то, что «людей приучили по каждому чиху вызывать скорую, а кроме того, из-за дефицита поликлинических врачей взвалили на бригады еще и их работу».

Заболеваемость гриппом за январь—октябрь 2022 года увеличилась в 11 раз по сравнению с прошлым годом, говорили в Роспотребнадзоре. Из-за вспышки в регионах начали вводить ограничения, например в Санкт-Петербурге ввели масочный режим в больницах и социальных учреждениях, в Москве запретили посещение пациентов в стационарах, в Воркуте, Владикавказе и Смоленске закрыли школы на карантин.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю вырос на 15,8%, чаще всего россияне заболевают гриппом (70%), самый распространенный из вирусов — свиной грипп. Его выявили в 86 регионах.

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Теги
Елена Чернышова
грипп ОРВИ Россия
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