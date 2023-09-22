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Военная операция на Украине ,  
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Власти Крыма сообщили о проблемах с интернетом из-за кибератаки

Советник главы Крыма Крючков сообщил о сбоях с интернетом из-за кибератаки
Сюжет
Военная операция на Украине
Проблемы с интернетом возникли на фоне атак ВСУ на Крым. На полуострове сбили несколько ракет, удару подвергся штаб Черноморского флота в Севастополе
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Крымские интернет-провайдеры подверглись «беспрецедентной» кибератаке, заявил советник главы полуострова Олег Крючков.

«Фиксируем перебои с интернетом на полуострове. Все службы работают над устранением угрозы», — написал он в своем телеграм-канале.

22 сентября Крым подвергся сразу нескольким атакам со стороны ВСУ. Утром Минобороны сообщало о сбитых ПВО ракетах и дроне. Еще одну ракету сбили в районе Бахчисарая, падение обломков привело к возгоранию травы.

Днем того же дня ракетному удару подвергся штаб Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны, один военный пропал без вести. Гражданская инфраструктура штаба и люди, находившиеся на улице, не пострадали, заявлял губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Позднее глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале, что над Крымом сбили крылатые ракеты. Сколько было ракет и где их уничтожили, он не уточнил.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о намерении вернуть Крым «любыми средствами». Полуостров вошел в состав России в 2014 году, после проведенного там референдума.

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Территория Крыма не раз подвергалась атакам со стороны ВСУ, дважды это приводило к повреждению Крымского моста. США заявляли, что не возражают против украинских ударов по полуострову.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что партнеры Украины отдают себе отчет в опасности и издержках подобных действий Киева. В Кремле обещали должный ответ на «любые претензии на Крым».

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
кибератака Интернет Крым сбой
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