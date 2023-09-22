Возгорание травы в районе Бахчисарая объяснили сбитой ПВО ракетой ВСУ
В Крыму в районе Бахчисарая российские силы ПВО сбили ракету, от ее обломков загорелась трава, сообщил помощник главы полуострова Олег Крючков в телеграм-канале.
«В Бахчисарае все спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует», — написал Крючков.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота. Он уточнил, что возле Театра Луначарского упал осколок. ТАСС передавал, что обломки разбросаны на сотни метров, к месту ЧП едет большое количество машин скорой помощи.
После удара в здании флота начался пожар, его ликвидируют сотрудники МЧС, говорил Развожаев. «По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали. Даже выбитых стекол пока не зафиксировано», — написал он позже в телеграм-канале.
Утром 22 сентября Минобороны сообщило, что Украина попыталась атаковать объекты на территории Крыма авиационными управляемыми ракетами и беспилотниками.
«Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.
Инцидент произошел около 10:30 мск.
Приблизительно в это время движение машин по Крымскому мосту приостановили, около 11:00 оно было возобновлено.
2 сентября украинские беспилотники за ночь трижды попытались ударить по Крымскому мосту, о еще одной атаке дронами министерство сообщило спустя неделю, 9 сентября.
Ведомство отчиталось 14 сентября об уничтожении над полуостровом 11 беспилотников, а в ночь на 21 сентября — 22 аппаратов.
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