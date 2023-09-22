 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Возгорание травы в районе Бахчисарая объяснили сбитой ПВО ракетой ВСУ

Помощник главы Крыма: в Бахчисарае загорелась трава от обломков сбитой ракеты
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В Крыму в районе Бахчисарая российские силы ПВО сбили ракету, от ее обломков загорелась трава, сообщил помощник главы полуострова Олег Крючков в телеграм-канале.

«В Бахчисарае все спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует», — написал Крючков.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота. Он уточнил, что возле Театра Луначарского упал осколок. ТАСС передавал, что обломки разбросаны на сотни метров, к месту ЧП едет большое количество машин скорой помощи.

После удара в здании флота начался пожар, его ликвидируют сотрудники МЧС, говорил Развожаев. «По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали. Даже выбитых стекол пока не зафиксировано», — написал он позже в телеграм-канале.

Утром 22 сентября Минобороны сообщило, что Украина попыталась атаковать объекты на территории Крыма авиационными управляемыми ракетами и беспилотниками.

«Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Инцидент произошел около 10:30 мск.

Приблизительно в это время движение машин по Крымскому мосту приостановили, около 11:00 оно было возобновлено.

Читайте на РБК Pro
Какой контент подпадает под требования закона о рекламе, а какой — нет
Как миллионы «климатических беженцев» изменят мировую экономику
Индустрия на $15 трлн: как заработать на рынке путешествий
Оргазм в голове: какие процессы в мозге запускает секс

2 сентября украинские беспилотники за ночь трижды попытались ударить по Крымскому мосту, о еще одной атаке дронами министерство сообщило спустя неделю, 9 сентября.

Ведомство отчиталось 14 сентября об уничтожении над полуостровом 11 беспилотников, а в ночь на 21 сентября — 22 аппаратов.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Крым Бахчисарай ПВО ракета Сергей Аксенов Михаил Развожаев
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 102,36 (-1,01) Инвестиции, 21 сен, 16:36 Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 96,08 (-0,54) Инвестиции, 21 сен, 16:36
Путин снова выдвинул Зорькина на пост главы Конституционного суда Политика, 15:01
ЕС выделил Украине очередной транш в €1,5 млрд Политика, 15:00
Во время удара ВСУ по штабу в Севастополе погиб один военный Политика, 14:50
Российский борец завершил борьбу на чемпионате мира из-за травмы Спорт, 14:47
Развожаев заявил об отсутствии пострадавших около штаба в Севастополе Политика, 14:43
Возгорание травы в районе Бахчисарая объяснили сбитой ПВО ракетой ВСУ Политика, 14:42
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:38
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Ростех» передал Минобороны самолет ДРЛО А-50У с новыми характеристиками Политика, 14:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:16
В Вашингтоне Зеленский встретился со скептиками и сторонниками Политика, 14:13
Как стать счастливым: методика «Колесо жизни» Pro, 14:08
МИД заявил, что слова президента Южной Кореи вредят отношениям с Москвой Политика, 14:08
Сына экс-президента Армении избили при задержании на протестах в Ереване Политика, 14:02
Власти Венесуэлы изъяли десятки майнеров при штурме местной тюрьмы Крипто, 14:01