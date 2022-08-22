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Пандемия коронавируса ,  

В России выявили 33 тыс. случаев COVID при 1,7 тыс. госпитализаций

За сутки в стране выявили чуть более 33 тыс. новых случаев, 1,7 тыс. госпитализировали, еще 57 человек умерли. При этом заболеваемость выросла на 38,4% за неделю, число госпитализаций — на 22,3%
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В России за последние сутки выявили 33 061 новый случай заражения коронавирусом, следует из статистики оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего заболевших обнаружили в следующих регионах:

  • Москва (5172);
  • Санкт-Петербург (4410);
  • Московская область (1980);
  • Самарская область (850);
  • Иркутская область (771).

За тот же срок с диагнозом «коронавирус» в больницы попали 1704 пациента, 57 заболевших скончались. Еще почти 22,3 тыс. человек выздоровели.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в стране выросла на 38,4%, а количество госпитализаций — на 22,3%, подсчитали в оперативном штабе. Там отметили, что темпы распространения вируса растут во всех 85 регионах России, причем в 23 из них — быстрее, чем в среднем по стране.

Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
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Всего за время пандемии коронавирусом заразились 19,1 млн россиян, из них 18,3 млн выздоровели, а более 383 тыс. — умерли.

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Уровень заболеваемости COVID-19 начал снижаться в России в феврале этого года и достиг минимальных значений с начала пандемии к июню. Однако уже в середине июля, после снятия всех антиковидных ограничений в начале месяца, заболеваемость вновь начала расти. К августу она выросла в десять раз. 20 августа в России выявили более 40 тыс. заразившихся COVID-19, что стало рекордным показателем с середины марта.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в середине июля объяснила рост заболеваемости распространением новых мутаций омикрон-штамма коронавируса. Однако она уточнила, что в каждом из этих случаев заболевание протекает в менее тяжелой форме, чем у зараженных альфа- и дельта-штаммами. 20 августа директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что количество случаев, выявляемых в сутки, может достичь тех же цифр, что и прошлой зимой. Тогда в России ежедневно обнаруживали более 200 тыс. зараженных.

На фоне роста заболеваемости некоторые регионы начали возвращать ранее отмененные антиковидные ограничения. Обязательный масочный режим для посетителей общественных мест вернули в Бурятии. Однако большая часть регионов ограничилась рекомендациями носить маски: так поступили власти Кузбасса, Хакасии, Татарстана, Нижегородской области, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. При этом Роспотребнадзор не увидел необходимости возвращать ограничения на федеральном уровне.

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Теги
Татьяна Зыкина
коронавирус заболеваемость
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