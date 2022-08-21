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В России впервые с марта за сутки выявили более 39 тыс. заболевших COVID

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За прошедшие сутки в России 39 669 человек заразились коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Последний раз более 39 тыс. новых случаев фиксировали 14 марта, когда  COVID-19 выявили у 41 055 россиян.

В больницы попали 1 853 человека, что на 46,3% меньше по сравнению с 20 августа, когда число госпитализированных с коронавирусом составило 3 450 человек. Выздоровели 22 236 человек, 64 человека умерли.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Уровень заболеваемости COVID-19 начал снижаться в России в феврале этого года и достиг минимальных значений с начала пандемии к июню. Однако в июле заболеваемость вновь начала расти, и к августу она выросла в десять раз. За предыдущие сутки в России выявили более 40 тыс. заразившихся COVID-19, еще 69 человек умерли.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в середине июля заявила, что в России растет доля новых вариантов омикрон-штамма коронавируса: к линии BA.1 геноварианта отнесли 3,8% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 56,13%, к линиям BA.4/BA.5 — 38,86%. Однако, по ее словам, они протекают в менее тяжелой форме, чем штаммы «альфа» и «дельта».

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i

Теги
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