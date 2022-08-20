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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург предсказал рост заболеваемости COVID до показателей прошлой зимы

Количество выявляемых в сутки случаев заражения COVID-19 в России может достигнуть показателей прошедшей зимы, заявил в интервью ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«При той массовости, которую дают новые виды «омикрона», число жертв может вырасти. По суточному количеству заболевших мы можем достигнуть показателей зимы», — сказал он.

При этом Гинцбург выразил надежду, что число летальных исходов из-за COVID-19, выявляемых в сутки, не достигнет показателей прошедшего зимнего сезона. «Тем более, что штамм не такой вирулентный, а также в России присутствует определенная иммунная прослойка. Важно, чтобы люди вакцинировались, и таким образом защитили себя», — отметил он.

С начала пандемии в России прошло пять волн коронавируса. Последняя началась в январе. На пике, 11 февраля, за сутки в стране выявили почти 204 тыс. случаев заражения, однако затем показатель начал снижаться.

Ученые обнаружили в России новый штамм коронавируса «русский дельтакрон»
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Фото:Raul Sifuentes / Getty Images

Уровень заболеваемости коронавирусом начал снижаться в России в феврале и достиг минимальных значений с начала пандемии к июню. Новый подъем заболеваемости COVID-19 начался в середине июля. Если в начале месяца в сутки выявляли около 3 тыс. заразившихся коронавирусом, то к августу заболеваемость выросла в десять раз. За предыдущие сутки в стране впервые с марта выявили более 37 тыс. заразившихся COVID-19, еще 65 человек скончались.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко называл рост заболеваемости «очередным этапом» пандемии и призывал вновь соблюдать масочный режим и повторно вакцинироваться.

В Роспотребнадзоре считают, что на федеральном уровне ситуация с заболеваемостью не критическая и вводить ограничения нет необходимости. Тем не менее ведомство рекомендовало носить маски в общественных местах в регионах, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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